Право

Работа автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии: изменены правила

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 10:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики приказом от 11 сентября 2025 года внес изменения и дополнения в Правила функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового рынка электрической энергии, сообщает Zakon.kz.

В частности, название правил изложено в новой редакции – Правила функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии.

Кроме того, правила дополнены новым понятием "Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом" – информационная система уполномоченного органа, предназначенная для сбора, обработки, мониторинга и анализа данных топливно-энергетического комплекса РК в сфере электроэнергетики посредством информационного взаимодействия физических и юридических лиц с уполномоченным органом и иными государственными органами.

При этом уточняется, что для создания автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) субъекты оптового рынка электрической энергии подают письменные заявления в произвольной форме на получение технических условий на подключение АСКУЭ субъекта к интегрированной АСКУЭ Системного оператора с приложением однолинейной электрической схемы выдачи/потребления электрической энергии, перечня КУЭ, расположенных на энергообъектах субъекта, с указанием наименования присоединения, технических и метрологических характеристик средств измерения, входящих в состав каждого КУЭ.

Данные коммерческого учета электрической энергии передаются в устройства сбора и передачи данных каждые пятнадцать минут с дальнейшей передачей данных в информационную систему уполномоченного органа. При сбоях передачи информации обеспечивается возможность сбора данных одновременно за несколько пятнадцатиминутных интервалов.

Вместе с тем правила дополнены новой главой – Порядок оснащения автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии.

Также правила дополнены новыми пунктами о том, что  субъекты топливно-энергетического комплекса в области электроэнергетики предоставляют доступ и интегрируют свои аппаратно-программные комплексы автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии с информационной системой уполномоченного органа.

Требования к объектам информатизации субъектов электроэнергетики определяются Правилами формирования, ведения и функционирования единой государственной системы управления топливно-энергетическом комплексом, в соответствии с пунктом 4 статьи 10-4 Закона.

Приказ вводится в действие с 28 сентября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
