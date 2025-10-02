Министерство транспорта наделили новыми функциями

Постановлением правительства от 29 сентября 2025 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства: обеспечение соблюдения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, требований по управлению данными;

обеспечение реализации архитектуры "электронного правительства";

создание и развитие объектов информатизации "электронного правительства";

разработка и размещение платформенных программных продуктов;

осуществление наполнения, обеспечение достоверности и актуальности электронных информационных ресурсов;

участие в развитии "электронного правительства";

обеспечение доступа местных исполнительных органов в пределах их компетенции к информационным системам государственных органов, находящимся в ведении государственного органа;

размещение открытых данных на казахском и русском языках на интернет-портале открытых данных;

осуществление учета и актуализации сведений об объектах информатизации "электронного правительства" и технической документации объектов информатизации "электронного правительства" на архитектурном портале "электронного правительства";

обеспечение хранения оригиналов технической документации на бумажных носителях и представление их сервисному интегратору "электронного правительства" по его запросу;

осуществление использования стандартных решений при создании и развитии объектов информатизации "электронного правительства";

размещение общедоступной информации о планах и результатах создания и развития объектов информатизации государственных органов на своих интернет-ресурсах;

размещение интернет-ресурсов на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов, а также обеспечение их достоверности и актуализации;

приобретение информационно-коммуникационных услуг;

установление требований к уровню цифровой грамотности специалистов соответствующих сфер деятельности при разработке и утверждении профессиональных стандартов;

предоставление оператору электронных информационных ресурсов, необходимых для информационного наполнения веб-портала "электронного правительства";

определение объектов, относящихся к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры, в пределах своей компетенции;

обеспечение рабочими местами с доступом к объектам информатизации работников Национального координационного центра информационной безопасности, за исключением уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и специальных государственных органов РК;

предоставление доступа оператору к электронным информационным ресурсам для осуществления аналитики данных в соответствии с требованиями по управлению данными, за исключением Службы государственной охраны РК;

передача данных на информационно-коммуникационную платформу "электронного правительства" в соответствии с требованиями по управлению данными;

обеспечение реализации архитектуры "электронного правительства", доступа к ней, а также участие в развитии "единого окна" национальной инновационной системы в соответствии с законодательством республики;

обеспечение повышения качества, доступности оказания государственных услуг;

обеспечение доступности подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг;

обеспечение информированности услугополучателей в доступной форме о порядке оказания государственных услуг;

рассмотрение обращений услугополучателей по вопросам оказания государственных услуг;

принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов услугополучателей;

обеспечение повышения квалификации работников в сфере оказания государственных услуг, общения с лицами с инвалидностью;

осуществление реинжиниринга оказания государственных услуг в соответствии с правилами цифровой трансформации государственного управления;

после внесения в реестр государственных услуг новой государственной услуги принятие мер по переводу ее оказания в электронный формат в соответствии с законодательством РК по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации;

обеспечение представления информации в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг для проведения оценки качества оказания государственных услуг, а также информации по результатам внутреннего контроля за качеством оказания государственных услуг в порядке и сроки, установленные законодательством РК;

обеспечение представления информации о принимаемых мерах по автоматизации процесса оказания государственных услуг в уполномоченный орган в сфере информатизации для проведения оценки процесса автоматизации оказания государственных услуг в порядке и сроки, установленные законодательством РК;

предоставление доступа Государственной корпорации к информационным системам, содержащим необходимые для оказания государственных услуг сведения, если иное не предусмотрено законодательством РК;

представление в Государственную корпорацию в течение трех рабочих дней информации о порядке оказания государственных услуг и внесенных изменениях или дополнениях в подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок оказания государственной услуги, с даты их утверждения или изменения;

координация деятельности своих территориальных подразделений, а также местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимов районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов по соблюдению законодательства РК, регулирующего порядок оказания государственных услуг;

проведение внутреннего контроля за качеством оказания государственных услуг;

обеспечение соблюдения услугодателями подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг;

разработка правил технического прикрытия путей сообщений;

разработка и утверждение совместно с Министерством обороны РК правил эксплуатации, обслуживания, содержания, ремонта и планирования строительства подъездных путей, используемых Министерством обороны. Кроме того, вводятся в действие с 1 января 2027 года новые функции: разработка и утверждение методики определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;

проведение анализа потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ, в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва;

внесение предложений по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва. Ряд функций изложены в новой редакции. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

