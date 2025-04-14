Министерству внутренних дел расширили функции

Фото: polisia.kz

Правительство РК приняло постановление от 10 апреля 2025 года, которым внесены изменения в Положение о Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено следующими новыми функциями министерства: разрабатывает или актуализирует отраслевые рамки квалификаций в сфере охранной деятельности;

разрабатывает и актуализирует профессиональный стандарт в сфере охранной деятельности;

утверждает профессиональный стандарт в сфере охранной деятельности по согласованию с уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;

разрабатывает предложения по разработке и (или) актуализации профессиональных стандартов и направляет их в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций;

разрабатывает и утверждает положение об отраслевых советах по профессиональным квалификациям;

вносит предложения в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по внесению изменений и дополнений в реестр профессий;

формирует потребности рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах по согласованию с местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы;

вносит предложения в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по условиям признания профессиональных квалификаций;

утверждает порядок, этапы и сроки проведения внеплановой аттестации сотрудника органов внутренних дел;

утверждает правила и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу в органы внутренних дел РК;

согласовывает перечень должностей и организаций, которым предоставлено право отпускать гражданам лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, определяемый государственным органом в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий;

рассматривает петиции граждан РК в пределах своей компетенции;

разрабатывает и утверждает совместно с правоохранительными органами и руководителем уполномоченного органа в сфере гражданской защиты РК порядок и методы проведения психолого-социологического исследования;

устанавливает порядок направления сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы, членов их семей, проживающих совместно с ними, пенсионеров и детей сотрудников указанных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, до достижения ими совершеннолетия в медицинские организации органов внутренних дел, дислоцированные в городах Астане и Алматы; В новой редакции изложен попункт о полномочиях главы МВД: назначает на должность начальника департамента полиции области, города республиканского значения, столицы в соответствии с законодательством Республики Казахстан о правоохранительной службе;"; Также МВД: утверждает номенклатуру должностей, квалификационные требования к категориям должностей в органах внутренних дел. Постановление вводится в деействие с 22 апреля 2025 года. Ранее мы рассказали, что новые функции появились у Минсельхоза.

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