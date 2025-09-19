Еще 21 участок принудительно изымут в Алматы для строительства дороги

Принято постановление акимата города Алматы от 27 июня 2025 года о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение 21 земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных по адресу: город Алматы, Жетысуский район, от улицы Северного кольца до границы города для строительства автомобильной дороги", – говорится в документе.

Указанные участки расположены по улицам: Геологов, Логовая, Постышева, Северное кольцо.

Стоит отметить, что помимо частных лиц, часть земельных участков изымается у ряда ТОО, а также у Управления городской мобильной Алматы и АО "Алатау Жарық Компаниясы", АО "ҚазТрансГаз Аймақ", АО "Интергаз Центральная Азия".

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2028 года.

КГПП "Қала Жер орталығы" Управления земельных отношений города Алматы предписано уведомить собственников в установленном законодательством порядке.

В свою очередь КГУ "Управление земельных отношений города Алматы" необходимо:

обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;

по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление городской мобильности города Алматы".

Ранее мы рассказали, что в Алматы принудительно изымут 74 земельных участка для строительства дорог.