В Алматы принудительно изымут земельные участки для строительства дороги

"Начать принудительное отчуждение 7 (семи) земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне Алгабас в Алатауском районе города Алматы, для строительства дороги", – говорится в документе.