В Алматы принудительно изымут земельные участки для строительства дороги
Фото: Zakon.kz
Принято постановление акимата города Алматы от 9 июля 2025 года "О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд", сообщает Zakon.kz.
"Начать принудительное отчуждение 7 (семи) земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне Алгабас в Алатауском районе города Алматы, для строительства дороги", – говорится в документе.
Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2027 года.
Коммунальному госучреждению "Управление земельных отношений города Алматы" предписано:
- обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
- по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Алатауского района города Алматы".
Перечень изымаемых земельных участков указан в приложении.
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