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Право

В Алматы принудительно изымут земельные участки для строительства дороги

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 15:10 Фото: Zakon.kz
Принято постановление акимата города Алматы от 9 июля 2025 года "О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд", сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение 7 (семи) земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне Алгабас в Алатауском районе города Алматы, для строительства дороги", – говорится в документе.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2027 года.

Коммунальному госучреждению "Управление земельных отношений города Алматы" предписано:

  • обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
  • по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Алатауского района города Алматы".

Перечень изымаемых земельных участков указан в приложении.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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