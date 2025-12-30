В Медеуском районе Алматы изымут 21 земельный участок для строительства снегоплавильного пункта

Принято постановление акимата города Алматы от 25 декабря 2025 года о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение 21 (двадцать один) земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных восточнее улицы Латифа Хамиди, севернее улицы Жургенова в Медеуском районе города Алматы, для строительства снегоплавильного пункта", – говорится в документе.

Указанные участки расположены по улицам Жургенова и Латифа Хамиди.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2027 года.

Коммунальному государственному предприятию на праве хозяйственного ведения "Қала жер орталығы" Управления земельных отношений города Алматы предписано уведомить собственников в установленном законодательством порядке.

Коммунальному государственному учреждению "Управление земельных отношений города Алматы":

обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;

по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города Алматы".

Ранее мы рассказали, что в Алматы изымут 94 земельных участка для пробивки улицы и строительства дороги на ГЛК "Кокжайлау".