В Медеуском районе Алматы изымут 21 земельный участок для строительства снегоплавильного пункта
"Начать принудительное отчуждение 21 (двадцать один) земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных восточнее улицы Латифа Хамиди, севернее улицы Жургенова в Медеуском районе города Алматы, для строительства снегоплавильного пункта", – говорится в документе.
Указанные участки расположены по улицам Жургенова и Латифа Хамиди.
Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2027 года.
Коммунальному государственному предприятию на праве хозяйственного ведения "Қала жер орталығы" Управления земельных отношений города Алматы предписано уведомить собственников в установленном законодательством порядке.
Коммунальному государственному учреждению "Управление земельных отношений города Алматы":
- обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
- по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города Алматы".
