#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Право

В Медеуском районе Алматы изымут 21 земельный участок для строительства снегоплавильного пункта

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 11:56 Фото: pexels
Принято постановление акимата города Алматы от 25 декабря 2025 года о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение 21 (двадцать один) земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных восточнее улицы Латифа Хамиди, севернее улицы Жургенова в Медеуском районе города Алматы, для строительства снегоплавильного пункта", – говорится в документе.

Указанные участки расположены по улицам Жургенова и Латифа Хамиди.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2027 года.

Коммунальному государственному предприятию на праве хозяйственного ведения "Қала жер орталығы" Управления земельных отношений города Алматы предписано уведомить собственников в установленном законодательством порядке.

Коммунальному государственному учреждению "Управление земельных отношений города Алматы":

  • обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
  • по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города Алматы".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 11:56
В Медеуском районе Алматы изымут земельные участки для госнужд

Ранее мы рассказали, что в Алматы изымут 94 земельных участка для пробивки улицы и строительства дороги на ГЛК "Кокжайлау".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Еще 21 участок принудительно изымут в Алматы для строительства дороги
14:43, 19 сентября 2025
Еще 21 участок принудительно изымут в Алматы для строительства дороги
В Медеуском районе Алматы изымут земельные участки для госнужд
15:53, 05 ноября 2025
В Медеуском районе Алматы изымут земельные участки для госнужд
В Алматы принудительно изымут земельные участки для строительства дороги
15:10, 14 июля 2025
В Алматы принудительно изымут земельные участки для строительства дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: