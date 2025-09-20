#АЭС в Казахстане
Право

У профсоюзов появится право принимать решение о проведении забастовки: поправки в Трудовой кодекс

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 13:37 Фото: pixabay
На рассмотрение Мажилиса поступил законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс РК по вопросам регулирования коллективных отношений в сфере труда». Проект разработан самими депутатами. Zakon.kz изучил документ, затрагивающий такие темы, как локаут, забастовки и профсоюзы.

Проект закона посвящен, как следует из названия, уточнениям и корректировке некоторых моментов во взаимоотношениях работодателей и профсоюзов, а также выборных представителей работников.

Так, поправки вносятся относительно примирительной комиссии (статья 165 ТК), трудового арбитража (статья 166 ТК), обязанностей сторон и примирительных органов по урегулированию коллективных трудовых споров (статья 170 ТК).

Цель – приведение норм Трудового кодекса в соответствие между собой и с другими НПА. Ну и, как ни громко это звучит, справедливость.

Например, действующая редакция статьи 20 ТК РК ограничивает правоспособность профсоюзов и ущемляет права и законные интересы их членов. Дело в том, что работники, не являющиеся членами профсоюза и, соответственно, не оплачивающие членские взносы, наделяются такими же правами на представительство их интересов всего лишь с помощью письменного заявления.

Тем самым члены профсоюзов оказываются в неблагоприятном положении, поскольку нарушается равенство возможностей, а профсоюз не имеет право отказать такому работнику в представительстве его интересов. Так вот, поправками предлагается установить право профсоюзов устанавливать условия представительства интересов работников, не являющихся членами профсоюзов.

На практике таким главным условием является уплата добровольного взноса, предусмотренного статьей 30 Закона РК "О профессиональных союзах".

Отдельного внимания заслуживают такого несколько экзотичного для Казахстана, тем не менее важного права работников как право на забастовку (статья 171 ТК). В действующей редакции оно сформулировано следующим образом:

"Работники могут принять решение о проведении забастовки, если посредством примирительных процедур не удалось добиться разрешения коллективного трудового спора, а также в случаях уклонения работодателя от примирительных процедур либо невыполнения соглашения, достигнутого в ходе разрешения коллективного трудового спора. Решение о проведении забастовки принимается на собрании (конференции) работников (их представителей)".

Как, видим, такое право есть лишь у собрания работников или их представителей. О том, что объявлять забастовки могут также профсоюзы, ничего не сказано. Между тем, согласно пп. 13) пункта 1 статьи 16 Закона РК профессиональных союзах", профсоюзы вправе организовывать и проводить в установленном законодательством РК порядке забастовки и мирные собрания.

Это противоречие и хотят устранить, дополнив статью 171 ТК правом профсоюзов принимать решение о проведении забастовки в соответствии с принципами свободы объединений. Порядок принятия этого решения будет определяться уставом профсоюза или его внутренними документами.

Поправки планируются внести и касательно незаконных забастовок. Статья 177 ТК в действующей редакции устанавливает, что:

"При признании судом забастовки незаконной работодатель может привлечь к дисциплинарной ответственности работников, принимавших участие в организации или проведении забастовки".

Например, объявить выговор или уволить. При этом в статье 178 ТК оговаривается, что в процессе урегулирования коллективного трудового спора, включая проведение забастовки, запрещается локаут, то есть расторжение трудовых договоров с работниками по инициативе работодателя в связи с их участием в забастовке.

Исключение сделано для случая, когда работник продолжает участие в забастовке после доведения до его сведения решения суда о признании забастовки незаконной либо о приостановке забастовки (пп. 22) пункта 1 статьи 52 ТК), что логично.

Но нелогично другое. В другом месте всё того же Трудового кодекса (в пп.8) пункта 1 статьи 52) говорится, что основанием для расторжения трудового договора может быть отсутствие работника на работе без уважительной причины в течение 3 и более часов подряд за один рабочий день (рабочую смену).

Но ведь работники до признания судом забастовки незаконной не могли знать о ее незаконности. Стало быть, возможность применять взыскания за их участие в забастовке до ее признания судом незаконной размывает запрет локаута, поскольку не исключает расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с их участием в коллективном трудовом споре или в забастовке.

В этой связи рекомендуется дополнить статью 177 ТК РК указанием на период, т.е. после доведения до них решения суда о признании забастовки незаконной либо о приостановке забастовки.

Андрей Губенко
