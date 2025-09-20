Толкования законов Конституционным судом смогут влиять на конкретные кейсы

В Казахстане появится еще одно основание для пересмотра решений по административным делам и возобновления производства по уголовным делам в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. Это – определенное толкование законов и прочих НПА Конституционным судом, пишет Zakon.kz.

Речь идет о таком толковании законов Конституционным Судом, которое отличается от толкования, примененном в судебном акте. Поправки содержатся в двух законопроектах, поступивших на рассмотрение Мажилиса. Первый – "О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РК", второй – "О внесении изменений и дополнения в Кодекс РК об административных правонарушениях".

Проблема, которую хотят решить, заключается в следующем. Как часто бывает? Суд постановил, что некое лицо признано виновным (или невиновным, или принято решение о конфискации имущества, или другое – неважно) на основании конкретной правовой нормы.

Если эта норма – например, в результате обращения гражданина в КС – признана неконституционной, такое решение исполнению не подлежит (часть 3 статьи 8 КОАП). С этим понятно.

Но бывает и так, что КС вообще признал норму соответствующей Конституции, но в данном случае толковал ее иначе, чем рассматривавший дело суд. Это возможно и вполне нормально, поскольку решение принимается судом исходя из обстоятельств конкретного дела. Т.е. без толкования иной раз не обойтись.

В действующей редакции УПК (статья 499) и КОАП (статья 852) это не имеет значения: пересмотр постановлений или предписаний, а также возобновление производства по делу не предполагает такого основания как отличное, не совпадающее с судебным толкование Конституционного суда.

Теперь же в данные и некоторые другие статьи УПК и КОАП предлагается внести поправки, которые наделяют иное толкование КС статусом такого основания.

Эффект от новелл очевидный. Сейчас постановления КС по конкретным делам содержат рекомендации для исполнительной и законодательной власти в плане корректировки законов и прочих НПА. Да и то в будущем. На конкретные же кейсы, которые и послужили, если угодно, триггером изменений, они здесь и сейчас повлиять не могут.

Вот это и хотят исправить. Толкование законов Конституционным судом способно будет менять конкретные судьбы.