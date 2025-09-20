#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
541.19
636.44
6.49
Право

Толкования законов Конституционным судом смогут влиять на конкретные кейсы

Законодательство, закон, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 17:13 Фото: pixabay
В Казахстане появится еще одно основание для пересмотра решений по административным делам и возобновления производства по уголовным делам в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. Это – определенное толкование законов и прочих НПА Конституционным судом, пишет Zakon.kz.

Речь идет о таком толковании законов Конституционным Судом, которое отличается от толкования, примененном в судебном акте. Поправки содержатся в двух законопроектах, поступивших на рассмотрение Мажилиса. Первый – "О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РК", второй – "О внесении изменений и дополнения в Кодекс РК об административных правонарушениях".

Проблема, которую хотят решить, заключается в следующем. Как часто бывает? Суд постановил, что некое лицо признано виновным (или невиновным, или принято решение о конфискации имущества, или другое – неважно) на основании конкретной правовой нормы.

Если эта норма – например, в результате обращения гражданина в КС – признана неконституционной, такое решение исполнению не подлежит (часть 3 статьи 8 КОАП). С этим понятно.

Но бывает и так, что КС вообще признал норму соответствующей Конституции, но в данном случае толковал ее иначе, чем рассматривавший дело суд. Это возможно и вполне нормально, поскольку  решение принимается судом исходя из обстоятельств конкретного дела. Т.е. без толкования иной раз не обойтись.

В действующей редакции УПК (статья 499) и КОАП (статья 852) это не имеет значения: пересмотр постановлений или предписаний, а также возобновление производства по делу не предполагает такого основания как отличное, не совпадающее с судебным толкование Конституционного суда.

Теперь же в данные и некоторые другие статьи УПК и КОАП предлагается внести поправки, которые наделяют иное толкование КС статусом такого основания.

Эффект от новелл очевидный. Сейчас постановления КС по конкретным делам содержат рекомендации для исполнительной и законодательной власти в плане корректировки законов и прочих НПА. Да и то в будущем. На конкретные же кейсы, которые и послужили, если угодно, триггером изменений, они здесь и сейчас повлиять не могут.

Вот это и хотят исправить. Толкование законов Конституционным судом способно будет менять конкретные судьбы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Губенко
Читайте также
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
12:06, 02 сентября 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
Как на своей земле не нарушить права соседей: что про заборы написано
19:17, 05 августа 2025
Как на своей земле не нарушить права соседей: что про заборы написано
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2025 года
15:25, 01 июля 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: