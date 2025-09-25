#АЭС в Казахстане
Конституционный суд проверит законность ограничения въезда автомобилей в урочище "Шымбулак"

Шымбулак, люди, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 11:00 Фото: Zakon.kz
Конституционный суд проверит конституционность ограничения въезда автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (бензиновые, ДВС) в урочище "Шымбулак", сообщает Zakon.kz.

В Конституционный суд поступило обращение о рассмотрении на соответствие Конституции пункта 1 постановления акимата города Алматы от 6 марта 2023 года, ограничивающего въезд транспортных средств на отдельных территориях города Алматы.

Данный пункт постановления устанавливает ограничение въезда транспортных средств на особо охраняемую природную зону урочища "Шымбулак", кроме транспортных средств на электрическом двигателе (электромобили), а также специальной техники и транспортных средств коммунальных, оперативных и экстренных служб.

Заявитель полагает, что постановление ограничивает его право на свободное передвижение на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания к своему жилищу, а также устанавливает привилегии для владельцев электромобилей, что носит дискриминационный характер по отношению к лицам, владеющим транспортными средствами с ДВС.

Свое решение по этому поводу Конституционный суд опубликует позже.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
