Утвержден список системообразующих предприятий в Казахстане, которым положена господдержка

Приказом министра промышленности и строительства РК утвержден перечень системообразующих предприятий Казахстана. Раньше к таковым относились самые разные компании, даже торговые. Сейчас – только предприятия обрабатывающей промышленности, напоминает Zakon.kz.

Приказ увидел свет с некоторой задержкой, ибо подписан был еще 11 сентября 2025 года, и сразу же вступил в действие. Но сначала – необходимое предисловие.

Реестр системообразующих (т.е. наиболее крупных и важных для страны) предприятий начали формировать в Казахстане ещё в 2020 году – в пору пандемии. Им требовалась поддержка государства в столь трудный период. В противном случае – если не удержать их на плаву – могли быть, мягко говоря, проблемы. И тоже системные.

Первоначально список содержал более 350 позиций. При этом в него входили и горнодобывающие, и строительные, и даже торговые предприятия. И коммунальные, кстати, тоже.

Затем, в 2021 году был принят Закон РК "О промышленной политике". Пандемия отступила, но было понятно, что промышленности и далее нужна поддержка государства. Если, конечно, последнее хочет развивать первую. В итоге список периодически обновлялся. И сокращался: из перечня убирали предприятия, скажем так, непрофильные – те, которые и без господдержки вполне способны расти сами. Речь, например, о той же торговле.

Пока, наконец, не дошли до понимания, что особое внимание государства должно уделять именно обрабатывающей промышленности. В мае текущего года был принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам определения страны происхождения товаров". 20 июля 2025 года он вступил в действие (а некоторые нормы – с 1 января 2026 года).

На самом деле это был корпус важных поправок во многие законы, в том числе и в Закон РК "О промышленной политике". В числе поправок в него была и новая статья 47-1 "Закупки системообразующих предприятий". Где и было дано определение понятию:

"Системообразующими предприятиями являются предприятия обрабатывающей промышленности, объем производства которых составляет более 3 процентов от совокупного объема производства соответствующей области, города республиканского значения, столицы".

Согласно пункту 3 статьи 47-1 Закона, закупки товаров системообразующих предприятий подлежат мониторингу внутристрановой ценности уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности. В чем смысл этого мониторинга? В поддержке самыми разными методами: институциональной и прочей нефинансовой, но, между прочим, государственное содействие субъектам деятельности в сфере промышленности предусматривает также и другие виды поддержки (статья 45 Закона).

А теперь, наконец, появился и обещанный (пунктом 2 статьи 47-1 Закона) перечень системообразующих предприятий. Приводим его здесь не будем из-за размера (101 юридическое лицо во всех территориально-административных единицах РК), но дадим ссылку на перечень для интересующихся.