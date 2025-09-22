Какие предприятия вошли в перечень системообразующих
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра промышленности и строительства от 11 сентября 2025 года утвержден перечень системообразующих предприятий, сообщает Zakon.kz.
Всего в перечень включено 101 предприятие во всех регионах Казахстана, в том числе:
в Астане:
- ТОО "Тау-Кен Алтын"
- Филиал ТОО совместного предприятия "Кока-кола Алматы боттлерс"
- АО "Локомотив құрастыру зауыты"
- ТОО "Электровоз құрастыру зауыты"
- Филиал компании "Транспортейшн Глоубель ЭЛ-ЭЛ-СИ" в РК.
в Алматы:
- ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan"
- АО "Лотте рахат"
- АО "Евразиан Фудс Корпорэйшн"
- ТОО "Hyundai Trans Auto".
в Шымкенте:
- ТОО "Петро Казахстан Ойл Продактс"
- АО "Химфарм"
- ТОО "Стандарт цемент"
- ТОО "Qazalpack".
Приказ вступает в силу со дня подписания
При этом ранее действовавший перечень системообразующих предприятий отменен, он содержал более 350 позиций.
При этом в него входили и горнодобывающие, строительные, торговые и даже коммунальные предприятия.
Напомним, что системообразующими предприятиями являются предприятия обрабатывающей промышленности, объем производства которых составляет более 3% от совокупного объема производства соответствующей области, города республиканского значения, столицы.
