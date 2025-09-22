#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
541.19
636.44
6.49
Право

Какие предприятия вошли в перечень системообразующих

НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 09:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра промышленности и строительства от 11 сентября 2025 года утвержден перечень системообразующих предприятий, сообщает Zakon.kz.

Всего в перечень включено 101 предприятие во всех регионах Казахстана, в том числе:

в Астане:

  • ТОО "Тау-Кен Алтын"
  • Филиал ТОО совместного предприятия "Кока-кола Алматы боттлерс"
  • АО "Локомотив құрастыру зауыты"
  • ТОО "Электровоз құрастыру зауыты"
  • Филиал компании "Транспортейшн Глоубель ЭЛ-ЭЛ-СИ" в РК.

в Алматы:

  • ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan"
  • АО "Лотте рахат"
  • АО "Евразиан Фудс Корпорэйшн"
  • ТОО "Hyundai Trans Auto".

в Шымкенте:

  • ТОО "Петро Казахстан Ойл Продактс"
  • АО "Химфарм"
  • ТОО "Стандарт цемент"
  • ТОО "Qazalpack". 

Приказ вступает в силу со дня подписания

При этом ранее действовавший перечень системообразующих предприятий отменен, он содержал более 350 позиций.

При этом в него входили и горнодобывающие, строительные, торговые и даже коммунальные предприятия. 

Напомним, что системообразующими предприятиями являются предприятия обрабатывающей промышленности, объем производства которых составляет более 3% от совокупного объема производства соответствующей области, города республиканского значения, столицы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Утверждены составы научных советов по различным направлениям
12:04, 19 марта 2025
Утверждены составы научных советов по различным направлениям
Какие изменения ждут казахстанцев с марта 2024 года
13:01, 29 февраля 2024
Какие изменения ждут казахстанцев с марта 2024 года
Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2023 года
12:30, 31 мая 2023
Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2023 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: