Какие предприятия вошли в перечень системообразующих

Приказом министра промышленности и строительства от 11 сентября 2025 года утвержден перечень системообразующих предприятий, сообщает Zakon.kz.

Всего в перечень включено 101 предприятие во всех регионах Казахстана, в том числе:

в Астане:

ТОО "Тау-Кен Алтын"

Филиал ТОО совместного предприятия "Кока-кола Алматы боттлерс"

АО "Локомотив құрастыру зауыты"

ТОО "Электровоз құрастыру зауыты"

Филиал компании "Транспортейшн Глоубель ЭЛ-ЭЛ-СИ" в РК.

в Алматы:

ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan"

АО "Лотте рахат"

АО "Евразиан Фудс Корпорэйшн"

ТОО "Hyundai Trans Auto".

в Шымкенте:

ТОО "Петро Казахстан Ойл Продактс"

АО "Химфарм"

ТОО "Стандарт цемент"

ТОО "Qazalpack".

Приказ вступает в силу со дня подписания

При этом ранее действовавший перечень системообразующих предприятий отменен, он содержал более 350 позиций.

При этом в него входили и горнодобывающие, строительные, торговые и даже коммунальные предприятия.

Напомним, что системообразующими предприятиями являются предприятия обрабатывающей промышленности, объем производства которых составляет более 3% от совокупного объема производства соответствующей области, города республиканского значения, столицы.