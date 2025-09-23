Утвержден перечень товаров, реализуемых сельхозкооперативами своим членам

Министр сельского хозяйства приказом от 17 сентября 2025 года утвердил перечень выполняемых работ и оказываемых услуг сельскохозяйственными кооперативами своим членам в целях производства и переработки сельскохозяйственной продукции собственного производства, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень товаров, реализуемых сельскохозяйственными кооперативами своим членам, в целях производства и переработки сельскохозяйственной продукции собственного производства включены: Культуры сезонные и многолетние;

Материалы растительные; растения живые; луковицы, клубни и корни; отводки и черенки; грибницы;

Животные живые и продукция животноводства;

Рыба и продукция рыболовства прочая; аквакультура;

Камень, песок и глина;

Корма готовые для животных;

Тара деревянная, бумажная и картонная;

Топливо моторное (бензин, в том числе авиационный);

Газойли (топливо дизельное);

Удобрение и соединения азотные;

Пестициды и продукты агрохимические прочие;

Материалы смазочные; присадки; антифризы;

Изделия упаковочные из пластмасс;

Плитки и плиты керамические;

Кирпичи строительные керамические, блоки для полов, блоки несущие или блоки заполнения и изделия аналогичные керамические не огнеупорные;

Цемент, известь и гипс;

Трубы разных диаметров, профили полые и фитинги для труб разных диаметров из стали;

Металлоконструкции;

Цистерны, резервуары и контейнеры металлические;

Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и аппаратура электрораспределительная и регулирующая;

Аккумуляторы и батареи;

Провода и кабели изолированные;

Оборудование электроосветительное;

Машины общего назначения;

Оборудование подъемно-транспортное;

Машины для сельского и лесного хозяйства;

Оборудование для обработки продуктов пищевых, напитков;

Автомобили;

Кузова автомобильные; прицепы и полуприцепы;

Аэростаты (шары воздушные, дирижабли; планеры, дельтапланы и аппараты летательные безмоторные прочие);

Самолеты и прочие летательные аппараты, имеющие порожнюю массу не более и более 2000 килограммов;

Суда промысловые и суда специализированные прочие.

Вода природная и т.д. Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

