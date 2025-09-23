#АЭС в Казахстане
Право

Утвержден перечень товаров, реализуемых сельхозкооперативами своим членам

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, урожай, сбор зерна, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 09:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр сельского хозяйства приказом от 17 сентября 2025 года утвердил перечень выполняемых работ и оказываемых услуг сельскохозяйственными кооперативами своим членам в целях производства и переработки сельскохозяйственной продукции собственного производства, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень товаров, реализуемых сельскохозяйственными кооперативами своим членам, в целях производства и переработки сельскохозяйственной продукции собственного производства включены:

  • Культуры сезонные и многолетние;
  • Материалы растительные; растения живые; луковицы, клубни и корни; отводки и черенки; грибницы;
  • Животные живые и продукция животноводства;
  • Рыба и продукция рыболовства прочая; аквакультура;
  • Камень, песок и глина;
  • Корма готовые для животных;
  • Тара деревянная, бумажная и картонная;
  • Топливо моторное (бензин, в том числе авиационный);
  • Газойли (топливо дизельное);
  • Удобрение и соединения азотные;
  • Пестициды и продукты агрохимические прочие;
  • Материалы смазочные; присадки; антифризы;
  • Изделия упаковочные из пластмасс;
  • Плитки и плиты керамические;
  • Кирпичи строительные керамические, блоки для полов, блоки несущие или блоки заполнения и изделия аналогичные керамические не огнеупорные;
  • Цемент, известь и гипс;
  • Трубы разных диаметров, профили полые и фитинги для труб разных диаметров из стали;
  • Металлоконструкции;
  • Цистерны, резервуары и контейнеры металлические;
  • Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и аппаратура электрораспределительная и регулирующая;
  • Аккумуляторы и батареи;
  • Провода и кабели изолированные;
  • Оборудование электроосветительное;
  • Машины общего назначения;
  • Оборудование подъемно-транспортное;
  • Машины для сельского и лесного хозяйства;
  • Оборудование для обработки продуктов пищевых, напитков;
  • Автомобили;
  • Кузова автомобильные; прицепы и полуприцепы;
  • Аэростаты (шары воздушные, дирижабли; планеры, дельтапланы и аппараты летательные безмоторные прочие);
  • Самолеты и прочие летательные аппараты, имеющие порожнюю массу не более и более 2000 килограммов;
  • Суда промысловые и суда специализированные прочие.
  • Вода природная и т.д. 

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
