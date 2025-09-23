Утвержден перечень товаров, реализуемых сельхозкооперативами своим членам
Министр сельского хозяйства приказом от 17 сентября 2025 года утвердил перечень выполняемых работ и оказываемых услуг сельскохозяйственными кооперативами своим членам в целях производства и переработки сельскохозяйственной продукции собственного производства, сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень товаров, реализуемых сельскохозяйственными кооперативами своим членам, в целях производства и переработки сельскохозяйственной продукции собственного производства включены:
- Культуры сезонные и многолетние;
- Материалы растительные; растения живые; луковицы, клубни и корни; отводки и черенки; грибницы;
- Животные живые и продукция животноводства;
- Рыба и продукция рыболовства прочая; аквакультура;
- Камень, песок и глина;
- Корма готовые для животных;
- Тара деревянная, бумажная и картонная;
- Топливо моторное (бензин, в том числе авиационный);
- Газойли (топливо дизельное);
- Удобрение и соединения азотные;
- Пестициды и продукты агрохимические прочие;
- Материалы смазочные; присадки; антифризы;
- Изделия упаковочные из пластмасс;
- Плитки и плиты керамические;
- Кирпичи строительные керамические, блоки для полов, блоки несущие или блоки заполнения и изделия аналогичные керамические не огнеупорные;
- Цемент, известь и гипс;
- Трубы разных диаметров, профили полые и фитинги для труб разных диаметров из стали;
- Металлоконструкции;
- Цистерны, резервуары и контейнеры металлические;
- Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и аппаратура электрораспределительная и регулирующая;
- Аккумуляторы и батареи;
- Провода и кабели изолированные;
- Оборудование электроосветительное;
- Машины общего назначения;
- Оборудование подъемно-транспортное;
- Машины для сельского и лесного хозяйства;
- Оборудование для обработки продуктов пищевых, напитков;
- Автомобили;
- Кузова автомобильные; прицепы и полуприцепы;
- Аэростаты (шары воздушные, дирижабли; планеры, дельтапланы и аппараты летательные безмоторные прочие);
- Самолеты и прочие летательные аппараты, имеющие порожнюю массу не более и более 2000 килограммов;
- Суда промысловые и суда специализированные прочие.
- Вода природная и т.д.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
