Право

Расширен перечень сельхозпродукции, по которой устанавливается гарантированная закупочная цена

Зерно, пшеница, посев, сбор зерна, урожай, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 12:02 Фото: akorda.kz
Приказом министра сельского хозяйства от 3 сентября 2025 года внесены изменения в перечень сельскохозяйственной продукции, по которой устанавливаются гарантированная закупочная цена и закупочная цена, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции в перечень сельскохозяйственной продукции, по которой устанавливается гарантированная закупочная цена, включены:

  1. Молоко сырое для производства сухого молока (цельного, обезжиренного), сливочного масла и сыра твердого.
  2. Пшеница для производства клейковины пшеничной сухой (пшеничного глютена).

Ранее в перечень входило только молоко.

Приказ вводится в действие с 20 сентября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
