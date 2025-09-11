Расширен перечень сельхозпродукции, по которой устанавливается гарантированная закупочная цена

Фото: akorda.kz

Приказом министра сельского хозяйства от 3 сентября 2025 года внесены изменения в перечень сельскохозяйственной продукции, по которой устанавливаются гарантированная закупочная цена и закупочная цена, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции в перечень сельскохозяйственной продукции, по которой устанавливается гарантированная закупочная цена, включены: Молоко сырое для производства сухого молока (цельного, обезжиренного), сливочного масла и сыра твердого. Пшеница для производства клейковины пшеничной сухой (пшеничного глютена). Ранее в перечень входило только молоко. Приказ вводится в действие с 20 сентября 2025 года.

