Расширен перечень сельхозпродукции, по которой устанавливается гарантированная закупочная цена
Приказом министра сельского хозяйства от 3 сентября 2025 года внесены изменения в перечень сельскохозяйственной продукции, по которой устанавливаются гарантированная закупочная цена и закупочная цена, сообщает Zakon.kz.
В новой редакции в перечень сельскохозяйственной продукции, по которой устанавливается гарантированная закупочная цена, включены:
- Молоко сырое для производства сухого молока (цельного, обезжиренного), сливочного масла и сыра твердого.
- Пшеница для производства клейковины пшеничной сухой (пшеничного глютена).
Ранее в перечень входило только молоко.
Приказ вводится в действие с 20 сентября 2025 года.
