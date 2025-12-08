Перечень импортируемых для производства продукции товаров утвердили в Казахстане
Фото: akorda.kz
Министр национальной экономики приказом от 28 ноября 2025 года утвердил Перечни импортируемых на территорию Республики Казахстан товаров для целей производства продукции, за исключением товаров, импортируемых с территории государств – членов ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.
В Перечень импортируемых в Казахстан товаров для целей производства продукции входит 509 позиций.
Среди них, в частности:
- Сироп глюкозы и сироп мальтодекстрина.
- Смеси витаминов и минеральных веществ.
- Моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло для прочих целей.
- Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров.
- Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ.
- Эмульсия масляно-силиконовая.
- Воски искусственные и готовые воски: для производства авиационных двигателей.
- Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, включая доломитовую набивочную смесь.
- Антифризы и жидкости антиобледенительные.
- Полиэтилен.
- Полипропилен.
- Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров этилена, прочие.
- Пленка светоотражающая.
- Коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия.
- Древесина, ЛДСП, ДСП, фанера, МДФ, ХДФ.
- Кожа из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов).
- Бумага офсетная в рулонах, используемая для полиграфических целей, массой 80 г/м2.
- Мелованный картон.
- Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения.
- Нитки швейные из искусственных нитей, расфасованные для розничной продажи.
- Кожзаменитель.
- Готовые изделия, включая выкройки одежды, из войлока или фетра, прочие.
- Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов и др.
Этим же приказом утвержден перечень налогоплательщиков, импортирующих на территорию РК товары для целей производства продукции. В него вошли 111 организаций и индивидуальных предпринимателей.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
