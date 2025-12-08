#Казахстан в сравнении
Право

Перечень импортируемых для производства продукции товаров утвердили в Казахстане

Швейный цех, швейное производство, швея, швеи, текстильное производство, пошив, швейная фабрика , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 08:59 Фото: akorda.kz
Министр национальной экономики приказом от 28 ноября 2025 года утвердил Перечни импортируемых на территорию Республики Казахстан товаров для целей производства продукции, за исключением товаров, импортируемых с территории государств – членов ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

В Перечень импортируемых в Казахстан товаров для целей производства продукции входит 509 позиций.

Среди них, в частности:

  • Сироп глюкозы и сироп мальтодекстрина.
  • Смеси витаминов и минеральных веществ.
  • Моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло для прочих целей.
  • Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров.
  • Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ.
  • Эмульсия масляно-силиконовая.
  • Воски искусственные и готовые воски: для производства авиационных двигателей.
  • Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, включая доломитовую набивочную смесь.
  • Антифризы и жидкости антиобледенительные.
  • Полиэтилен.
  • Полипропилен.
  • Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров этилена, прочие.
  • Пленка светоотражающая.
  • Коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия.
  • Древесина, ЛДСП, ДСП, фанера, МДФ, ХДФ.
  • Кожа из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов).
  • Бумага офсетная в рулонах, используемая для полиграфических целей, массой 80 г/м2.
  • Мелованный картон.
  • Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения.
  • Нитки швейные из искусственных нитей, расфасованные для розничной продажи.
  • Кожзаменитель.
  • Готовые изделия, включая выкройки одежды, из войлока или фетра, прочие.
  • Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов и др.

Этим же приказом утвержден перечень налогоплательщиков, импортирующих на территорию РК товары для целей производства продукции. В него вошли 111 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
