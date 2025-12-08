Перечень импортируемых для производства продукции товаров утвердили в Казахстане

Министр национальной экономики приказом от 28 ноября 2025 года утвердил Перечни импортируемых на территорию Республики Казахстан товаров для целей производства продукции, за исключением товаров, импортируемых с территории государств – членов ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

В Перечень импортируемых в Казахстан товаров для целей производства продукции входит 509 позиций.

Среди них, в частности:

Сироп глюкозы и сироп мальтодекстрина.

Смеси витаминов и минеральных веществ.

Моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло для прочих целей.

Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров.

Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ.

Эмульсия масляно-силиконовая.

Воски искусственные и готовые воски: для производства авиационных двигателей.

Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, включая доломитовую набивочную смесь.

Антифризы и жидкости антиобледенительные.

Полиэтилен.

Полипропилен.

Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров этилена, прочие.

Пленка светоотражающая.

Коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия.

Древесина, ЛДСП, ДСП, фанера, МДФ, ХДФ.

Кожа из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов).

Бумага офсетная в рулонах, используемая для полиграфических целей, массой 80 г/м2.

Мелованный картон.

Ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения.

Нитки швейные из искусственных нитей, расфасованные для розничной продажи.

Кожзаменитель.

Готовые изделия, включая выкройки одежды, из войлока или фетра, прочие.

Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов и др.

Этим же приказом утвержден перечень налогоплательщиков, импортирующих на территорию РК товары для целей производства продукции. В него вошли 111 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.