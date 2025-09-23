Утверждены правила работы единой системы управления водоснабжением
Так, для организации и формирования Информационной системы предусматриваются следующие основные направления:
- организация процессов сбора, обработки и хранения информации, поступающей от субъектов водоснабжения и водоотведения, с последующим ее включением в Информационную систему, обеспечением доступа к ней и распространением;
- обеспечение функционирования механизмов мониторинга и формирования аналитической информации о состоянии сферы водоснабжения и водоотведения;
- реализация инструментов прогнозирования и моделирования развития сферы водоснабжения и водоотведения на основе данных, предоставляемых субъектами водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение условий для повышения качества реализации и доступности услуг, предоставляемых уполномоченным органом через Информационную систему;
- установление организационно-технических механизмов, направленных на обеспечение надежности и безопасности функционирования Информационной системы и ее взаимодействия с субъектами в сфере водоснабжения или водоотведения.
Структура Информационной системы состоит из следующих элементов:
- информационная система;
- подсистемы, обеспечивающие функционирование Информационной системы;
- пользователи, взаимодействующие с Информационной системой.
Функционирование Информационной системы обеспечивается за счет интеграции данных и информации, централизованного управления, автоматизации процессов, стандартизации процедур, а также регулярного мониторинга и контроля ее работы.
Информационная система предусматривает сбор и анализ обратной связи от пользователей с целью постоянного повышения ее функциональности, качества и эффективности предоставляемых услуг.
Создание, развитие и эксплуатация Информационной системы осуществляются на основе следующих принципов:
- полнота, достоверность, своевременность предоставления информации для включения в Информационную систему;
- непрерывность сбора, обработки информации для включения в Информационную систему;
- взаимодействие Информационной системы с другими информационными системами;
- обеспечение информационной безопасности в сфере водоснабжения и водоотведения при создании, развитии и эксплуатации Информационной системы.
Информация для включения в Информационную систему предоставляется пользователями посредством информационно-коммуникационных технологий в форме электронных документов, подписанных посредством ЭЦП.
Правом доступа к информации, включая информацию ограниченного доступа, содержащейся в Информационной системе, с возможностью ее обработки обладает уполномоченный орган, обеспечивающий использование Информационной системы в соответствии с ее назначением.
Иные пользователи Информационной системы получают доступ к информации в пределах предоставленных им полномочий и прав, определенных законодательством РК.
Уполномоченным органом обеспечивается доступ к информации, содержащейся в Информационной системе, с использованием технических (программно-технических) средств:
- субъектам водоснабжения и водоотведения в отношении предоставленной ими информации;
- пользователям Информационной системы – в отношении информации, содержащейся в ней, при наличии у указанных пользователей права доступа, установленного законодательством республики.
Информационная система обеспечивает сбор и передачу данных об учете производства, передачи и распределения, потребления воды, а также мониторинг состояния объектов водоснабжения и водоотведения в реальном времени или в установленные интервалы времени в зависимости от степени критичности соответствующего объекта
Все собранные данные подлежат обязательной обработке, в том числе анализу для определения эффективности использования и оценки рисков водных ресурсов.
Обработка данных необходима для выявления тенденций, прогнозирования потребностей в воде, а также для выявления и устранения отклонений, аварий и других нежелательных ситуаций в реальном времени.
Для обработки данных применяются системы машинного обучения и аналитические платформы, предназначенные для прогнозирования потребности в воде, выявления технических сбоев, а также оптимизации функционирования объектов водоснабжения и водоотведения.
Устройства и оборудование подлежат интеграции с иными информационными системами отрасли с учетом внешних факторов, влияющих на их функционирование.
Система мониторинга Информационной системы обеспечивает:
- отслеживание работы всех подключенных объектов и устройств в реальном времени;
- уведомления о нарушениях в технологическом процессе, неисправностях оборудования или угрозах безопасности.
Анализ данных Информационной системы направлен на:
- прогнозирование потребности в водных ресурсах на основе данных о текущем потреблении и состоянии оборудования;
- определение и устранение причин сбоев и аварий, а также повышение эффективности работы объектов водоснабжения и водоотведения;
- оценку воздействия внешних факторов на потребление и распределение воды.
Для анализа используется программное обеспечение Информационной системы для комплексной обработки данных, обеспечивающее формирование отчетов, графиков и прогнозов, необходимых для принятия управленческих решений на всех уровнях.
Приказ вводится в действие с 3 октября 2025 года.