#АЭС в Казахстане
#Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
#Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
#Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
542.67
638.89
6.51
Право

Утверждены правила работы единой системы управления водоснабжением

Водоснабжение, система водоснабжения, вода, подача воды, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 11:24 Фото: freepik
Министр промышленности и строительства приказом от 15 сентября 2025 года утвердил Правила организации, формирования и функционирования единой государственной информационной системы управления водоснабжением и водоотведением, сообщает Zakon.kz.

Так, для организации и формирования Информационной системы предусматриваются следующие основные направления:

  • организация процессов сбора, обработки и хранения информации, поступающей от субъектов водоснабжения и водоотведения, с последующим ее включением в Информационную систему, обеспечением доступа к ней и распространением;
  • обеспечение функционирования механизмов мониторинга и формирования аналитической информации о состоянии сферы водоснабжения и водоотведения;
  • реализация инструментов прогнозирования и моделирования развития сферы водоснабжения и водоотведения на основе данных, предоставляемых субъектами водоснабжения и водоотведения;
  • обеспечение условий для повышения качества реализации и доступности услуг, предоставляемых уполномоченным органом через Информационную систему;
  • установление организационно-технических механизмов, направленных на обеспечение надежности и безопасности функционирования Информационной системы и ее взаимодействия с субъектами в сфере водоснабжения или водоотведения.

Структура Информационной системы состоит из следующих элементов:

  • информационная система;
  • подсистемы, обеспечивающие функционирование Информационной системы;
  • пользователи, взаимодействующие с Информационной системой. 

Функционирование Информационной системы обеспечивается за счет интеграции данных и информации, централизованного управления, автоматизации процессов, стандартизации процедур, а также регулярного мониторинга и контроля ее работы.

Информационная система предусматривает сбор и анализ обратной связи от пользователей с целью постоянного повышения ее функциональности, качества и эффективности предоставляемых услуг.

Создание, развитие и эксплуатация Информационной системы осуществляются на основе следующих принципов:

  • полнота, достоверность, своевременность предоставления информации для включения в Информационную систему;
  • непрерывность сбора, обработки информации для включения в Информационную систему;
  • взаимодействие Информационной системы с другими информационными системами;
  • обеспечение информационной безопасности в сфере водоснабжения и водоотведения при создании, развитии и эксплуатации Информационной системы. 

Информация для включения в Информационную систему предоставляется пользователями посредством информационно-коммуникационных технологий в форме электронных документов, подписанных посредством ЭЦП.

Правом доступа к информации, включая информацию ограниченного доступа, содержащейся в Информационной системе, с возможностью ее обработки обладает уполномоченный орган, обеспечивающий использование Информационной системы в соответствии с ее назначением.

Иные пользователи Информационной системы получают доступ к информации в пределах предоставленных им полномочий и прав, определенных законодательством РК.

Уполномоченным органом обеспечивается доступ к информации, содержащейся в Информационной системе, с использованием технических (программно-технических) средств:

  • субъектам водоснабжения и водоотведения в отношении предоставленной ими информации;
  • пользователям Информационной системы – в отношении информации, содержащейся в ней, при наличии у указанных пользователей права доступа, установленного законодательством республики.

Информационная система обеспечивает сбор и передачу данных об учете производства, передачи и распределения, потребления воды, а также мониторинг состояния объектов водоснабжения и водоотведения в реальном времени или в установленные интервалы времени в зависимости от степени критичности соответствующего объекта

Все собранные данные подлежат обязательной обработке, в том числе анализу для определения эффективности использования и оценки рисков водных ресурсов.

Обработка данных необходима для выявления тенденций, прогнозирования потребностей в воде, а также для выявления и устранения отклонений, аварий и других нежелательных ситуаций в реальном времени.

Для обработки данных применяются системы машинного обучения и аналитические платформы, предназначенные для прогнозирования потребности в воде, выявления технических сбоев, а также оптимизации функционирования объектов водоснабжения и водоотведения.

Устройства и оборудование подлежат интеграции с иными информационными системами отрасли с учетом внешних факторов, влияющих на их функционирование.

Система мониторинга Информационной системы обеспечивает:

  • отслеживание работы всех подключенных объектов и устройств в реальном времени;
  • уведомления о нарушениях в технологическом процессе, неисправностях оборудования или угрозах безопасности.

Анализ данных Информационной системы направлен на:

  • прогнозирование потребности в водных ресурсах на основе данных о текущем потреблении и состоянии оборудования;
  • определение и устранение причин сбоев и аварий, а также повышение эффективности работы объектов водоснабжения и водоотведения;
  • оценку воздействия внешних факторов на потребление и распределение воды.

Для анализа используется программное обеспечение Информационной системы для комплексной обработки данных, обеспечивающее формирование отчетов, графиков и прогнозов, необходимых для принятия управленческих решений на всех уровнях.

Приказ вводится в действие с 3 октября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Правила обеспечения информбезопасности в сфере водоснабжения утверждены в РК
12:17, Сегодня
Правила обеспечения информбезопасности в сфере водоснабжения утверждены в РК
Обеспечение безопасности в сфере топливно-энергетического комплекса: утверждены правила
09:34, 19 сентября 2025
Обеспечение безопасности в сфере топливно-энергетического комплекса: утверждены правила
Работа автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии: изменены правила
10:21, 18 сентября 2025
Работа автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии: изменены правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: