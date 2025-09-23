Утверждены правила работы единой системы управления водоснабжением

Министр промышленности и строительства приказом от 15 сентября 2025 года утвердил Правила организации, формирования и функционирования единой государственной информационной системы управления водоснабжением и водоотведением, сообщает Zakon.kz.

Так, для организации и формирования Информационной системы предусматриваются следующие основные направления:

организация процессов сбора, обработки и хранения информации, поступающей от субъектов водоснабжения и водоотведения, с последующим ее включением в Информационную систему, обеспечением доступа к ней и распространением;

обеспечение функционирования механизмов мониторинга и формирования аналитической информации о состоянии сферы водоснабжения и водоотведения;

реализация инструментов прогнозирования и моделирования развития сферы водоснабжения и водоотведения на основе данных, предоставляемых субъектами водоснабжения и водоотведения;

обеспечение условий для повышения качества реализации и доступности услуг, предоставляемых уполномоченным органом через Информационную систему;

установление организационно-технических механизмов, направленных на обеспечение надежности и безопасности функционирования Информационной системы и ее взаимодействия с субъектами в сфере водоснабжения или водоотведения.

Структура Информационной системы состоит из следующих элементов:

информационная система;

подсистемы, обеспечивающие функционирование Информационной системы;

пользователи, взаимодействующие с Информационной системой.

Функционирование Информационной системы обеспечивается за счет интеграции данных и информации, централизованного управления, автоматизации процессов, стандартизации процедур, а также регулярного мониторинга и контроля ее работы.

Информационная система предусматривает сбор и анализ обратной связи от пользователей с целью постоянного повышения ее функциональности, качества и эффективности предоставляемых услуг.

Создание, развитие и эксплуатация Информационной системы осуществляются на основе следующих принципов:

полнота, достоверность, своевременность предоставления информации для включения в Информационную систему;

непрерывность сбора, обработки информации для включения в Информационную систему;

взаимодействие Информационной системы с другими информационными системами;

обеспечение информационной безопасности в сфере водоснабжения и водоотведения при создании, развитии и эксплуатации Информационной системы.

Информация для включения в Информационную систему предоставляется пользователями посредством информационно-коммуникационных технологий в форме электронных документов, подписанных посредством ЭЦП.

Правом доступа к информации, включая информацию ограниченного доступа, содержащейся в Информационной системе, с возможностью ее обработки обладает уполномоченный орган, обеспечивающий использование Информационной системы в соответствии с ее назначением.

Иные пользователи Информационной системы получают доступ к информации в пределах предоставленных им полномочий и прав, определенных законодательством РК.

Уполномоченным органом обеспечивается доступ к информации, содержащейся в Информационной системе, с использованием технических (программно-технических) средств:

субъектам водоснабжения и водоотведения в отношении предоставленной ими информации;

пользователям Информационной системы – в отношении информации, содержащейся в ней, при наличии у указанных пользователей права доступа, установленного законодательством республики.

Информационная система обеспечивает сбор и передачу данных об учете производства, передачи и распределения, потребления воды, а также мониторинг состояния объектов водоснабжения и водоотведения в реальном времени или в установленные интервалы времени в зависимости от степени критичности соответствующего объекта

Все собранные данные подлежат обязательной обработке, в том числе анализу для определения эффективности использования и оценки рисков водных ресурсов.

Обработка данных необходима для выявления тенденций, прогнозирования потребностей в воде, а также для выявления и устранения отклонений, аварий и других нежелательных ситуаций в реальном времени.

Для обработки данных применяются системы машинного обучения и аналитические платформы, предназначенные для прогнозирования потребности в воде, выявления технических сбоев, а также оптимизации функционирования объектов водоснабжения и водоотведения.

Устройства и оборудование подлежат интеграции с иными информационными системами отрасли с учетом внешних факторов, влияющих на их функционирование.

Система мониторинга Информационной системы обеспечивает:

отслеживание работы всех подключенных объектов и устройств в реальном времени;

уведомления о нарушениях в технологическом процессе, неисправностях оборудования или угрозах безопасности.

Анализ данных Информационной системы направлен на:

прогнозирование потребности в водных ресурсах на основе данных о текущем потреблении и состоянии оборудования;

определение и устранение причин сбоев и аварий, а также повышение эффективности работы объектов водоснабжения и водоотведения;

оценку воздействия внешних факторов на потребление и распределение воды.

Для анализа используется программное обеспечение Информационной системы для комплексной обработки данных, обеспечивающее формирование отчетов, графиков и прогнозов, необходимых для принятия управленческих решений на всех уровнях.

Приказ вводится в действие с 3 октября 2025 года.