Новые меры по стимулированию кредитования предпринимателей предлагают в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило поправки по вопросам регулирования банковской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Проектом вносятся изменения в постановление правления Национального банка РК от 13 сентября 2017 года "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции".

Документом предусмотрено:

сохранение льготных значений отдельных коэффициентов ликвидности и риск-взвешивания по кредитам субъектам малого и среднего бизнеса;

установление риск-взвешивания по займам исламских банков субъектам малого и среднего бизнеса, обеспеченным гарантией АО "ФРП "ДАМУ" или АО" Банк Развития Казахстана";

уточнение порядка признания гарантий иностранных банков с рейтингом не ниже "A-" в качестве обеспечения по займам.

Помимо этого, предложены другие поправки, направленные на регулирование банковской деятельности.

Финрегулятор сообщил, что поправки разработаны с целью развития кредитования реального сектора экономики страны за счет смягчения давления на регуляторный капитал банков, высвобождения ликвидности, смягчения требований к управлению кредитными рисками.

Основанием для нововведений является пункт 78 "Обеспечение ежегодного роста выдачи новых кредитов предпринимателям на уровне не менее 20%" Плана мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2023 года "Экономический курс Справедливого Казахстана", указано в пояснительной таблице.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 декабря 2025 года.