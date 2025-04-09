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Право

Предоставление жилищной помощи: внесены изменения

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Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 4 апреля 2025 года внесены изменения в Правила по оказанию государственной услуги "Приватизация жилищ из государственного жилищного фонда", сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что срок рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении жилищной помощи либо мотивированный ответ об отказе со дня принятия полного комплекта документов от Государственной корпорации, либо через веб-портал "электронного правительства" составляет шесть рабочих дней. Ранее было восемь дней.

При исчислении совокупного дохода услугополучателя не рассматриваются в качестве дохода физического лица, учитываются в том числе натуральные виды помощи:

  • лекарственных препаратов;
  • санаторно-курортного лечения;
  • протезно-ортопедических изделий (изготовление и ремонт);
  • средств передвижения (кресло-коляски) и реабилитации, выделенных лицам с инвалидностью;
  • материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом управления организации образования, в размере не менее двух процентов от бюджетных средств, выделяемых на текущее содержание общеобразовательных школ и на размещение государственного образовательного заказа на среднее образование;
  • помощи, предоставляемой в рамках ежемесячной дополнительной выплаты на каждого ребенка в возрасте от одного года до шести лет включительно. 

Приказ вводится в действие с 19 апреля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утверждены Правила постановки на учет нуждающихся в жилище лиц и предоставления жилища из жилищного фонда государственных учреждений и государственных предприятий.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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