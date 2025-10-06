#АЭС в Казахстане
Право

Технический надзор в сфере долевого участия в жилищном строительстве: внесены изменения

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 14:55 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 30 сентября 2025 года внесены изменения в Правила оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что технический надзор в сфере долевого участия в жилищном строительстве осуществляется инжиниринговыми компаниями в сфере долевого участия в жилищном строительстве.

Инжиниринговая компания в сфере долевого участия в жилищном строительстве осуществляет мониторинг за ходом строительства, целевым использованием денег дольщиков, проверку объемов выполненных работ в пределах проектной стоимости.

Указывается, что руководители инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве, аттестованные эксперты и специалисты, осуществляющие контроль за целевым использованием денег для оказания инжиниринговых услуг по проекту строительства, не должны быть аффилированными по отношению к руководству Единого оператора, застройщика, уполномоченной компании, подрядчика (генерального подрядчика) данного строительного проекта.

Инжиниринговая компания в сфере долевого участия в жилищном строительстве соответствует следующим требованиям:

  • иметь опыт оказания инжиниринговых услуг по введенным в эксплуатацию объектам строительства на территории РК с предоставлением не менее трех отзывов от заказчиков об оказанных инжиниринговых услугах;
  • иметь в своем составе не менее трех аттестованных экспертов на право осуществления инжиниринговых услуг в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
  • иметь в штате специалиста (специалистов) для осуществления контроля за целевым использованием денег.

Приказ вводится в действие с 14 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
