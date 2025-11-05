#Народный юрист
Право

Предоставление жилья нуждающимся из госфонда: внесены изменения

Ключи от новых квартир, ключи от новой квартиры, новая квартира, ключи от новых домов, ключи от нового дома, новые дома, новый дом, новоселье, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 16:14 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 30 октября 2025 года внес изменения в Правила постановки на учет нуждающихся в жилище лиц и предоставления жилища из жилищного фонда государственных учреждений и государственных предприятий, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что уполномоченный орган посредством информационных систем получает:

  • сведения об адресе регистрации по месту жительства на всех совместно проживающих членов семьи;
  • сведения о наличии или отсутствии жилища, принадлежащего заявителю и совместно проживающим членам его семьи на праве собственности, в течение последних пяти лет на территории РК из жилищного фонда государственных предприятий;
  • сведения о наличии или отсутствии жилища, принадлежащего заявителю и совместно проживающим членам его семьи на праве собственности, в течение последних пяти лет в данном населенном пункте из жилищного фонда государственных учреждений.

Основаниями отказа в постановке на учет нуждающихся в жилище из жилищного фонда государственного учреждения либо государственного предприятия являются, если:

  • они имеют или имели жилища на праве собственности в данном населенном пункте при постановке на учет нуждающихся в жилище из жилищного фонда государственного учреждения в течение последних пяти лет;
  • они имеют или имели жилища на праве собственности в Казахстане при постановке на учет нуждающихся в жилище из жилищного фонда государственного предприятия в течение последних пяти лет;
  • они имеют предоставленное в пользование жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;
  • представленные документы или сведения содержали недостоверные данные;
  • они ранее получили и приватизировали жилища из государственного жилищного фонда;
  • они приобретали жилища в собственность с использованием ипотечного жилищного займа в рамках ипотечной программы, утвержденной Нацбанком, документов Системы государственного планирования РК, государственных программ жилищного строительства, концепции развития отрасли (сферы), утвержденных правительством республики.

Правила дополнены пунктом о том, что предоставление и пользование жилищем депутатами Парламента РК, судьями Конституционного суда и судьями Верховного суда, местных и других судов обеспечивается в порядке и на условиях соответствующих конституционных законов.

Вместе с тем говорится, что в предоставлении жилища из жилищного фонда государственного учреждения либо государственного предприятия отказывается в случае, если заявитель и совместно проживающие члены его семьи имеют или имели жилище на праве собственности в течение последних пяти лет на момент предоставления жилища из жилищного фонда государственного учреждения или предприятия.

Приказ вводится в действие с 15 ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
