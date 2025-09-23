Изменились правила прохождения электронной очереди на границе для транспорта и грузов

Министр финансов приказом от 17 сентября 2025 года внес поправки в Правила пропуска через Государственную границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, в том числе с использованием системы электронной очереди на платной основе, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с поправками за местными исполнительными органами закрепили обязанность по созданию зон ожидания вблизи пунктов пропуска.

Разграничен внеочередной и ускоренный порядок пропуска через границу.

В частности, во внеочередном порядке регистрация въезда в системе электронной очереди (СЭО) осуществляется въезд в отношении следующих категорий транспортных средств, грузов и товаров:

назначенного оператора почты – при предварительном направлении списка транспортных средств в ОГД в срок не позднее 10 календарных дней до предполагаемой даты бронирования;

до предполагаемой даты бронирования; животных, скоропортящихся, опасных грузов, а также казахстанских экспортных грузов при наличии декларации на товары либо транзитной декларации, а также документов, используемых в качестве транзитной декларации в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и РК – при условии, что перевозятся исключительно данные грузы;

гуманитарных, военных грузов и по официальному обращению, поступившему по дипломатическому каналу от правительства иностранного государства, – при предварительном направлении государственными органами в ОГД списка транспортных средств в срок не позднее 10 календарных дней до предполагаемой даты бронирования.

Количество бронирований для внеочередного прохождения через границу в течение одного рабочего дня от суточной пропускной способности должно быть:

для оператора почты – не более 1% ;

; при перевозке животных, скоропортящихся и опасных грузов, казахстанских экспортных товаров, гуманитарных и военных грузов – до 5%.

В день бронирования свободные места в очереди (по указанным в настоящем пункте основаниям) становятся доступными для бронирования в общем порядке.

Регистрация въезда транспортных средств в пункт пропуска в СЭО в ускоренном порядке осуществляется для лиц (юридических, физических), которые произвели оплату за ускоренное прохождение через Госграницу в соответствии с приказом об определении размеров плат за пропуск через Государственную границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди.

При этом количество бронирований для ускоренного прохождения через Государственную границу в течение одного рабочего дня не более 1% от фактической суточной пропускной способности соответствующего пункта пропуска, определяемой в системе электронной очереди.

Регистратор блокирует доступ к учетной записи пользователя по результатам проверки внесенных пользователем данных в СЭО в случае указания пользователем недостоверных сведений.

Жалоба на решение, действия (бездействие) сотрудников регистратора может быть подана на имя руководителя регистратора. Такая жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Если иное не предусмотрено законами РК, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке, согласно пункту 5 статьи 91 АППК РК.

Уточняется, что въезд в пункт пропуска и выезд из пункта пропуска и пересечение Госграницы автомобильных транспортных средств осуществляется с применением камеры считывания государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств, которая обеспечивает фотофиксацию, дальнейшее распознавание и обработку регистрационных номеров проезжающих транспортных средств.

Бесперебойное считывание регистрационных номеров, сохранение, ведение базы данных регистрационных номеров автомобильных транспортных средств, пересекших Госграницу, осуществляется через единую информационную систему государственной регистрации транспортных средств, интегрированную с СЭО посредством защищенного интернет соединения/канала связи.

Пропуск автомобильных транспортных средств, грузов и товаров с использованием СЭО осуществляется путем применения автоматического шлагбаума или других барьерных устройств, которые приводятся в действие СЭО посредством интеграции с ОГД или с пульта ОГД, в случае соответствия регистрационного номера автотранспортного средства, данных и сведений, внесенных пользователем при бронированиях электронной очереди в СЭО.

Регистрация в СЭО осуществляется по выбору через сайт регистратора СЭО с применением электронно-цифровой подписи (ЭЦП) либо посредством направления кода подтверждения через СМС или мессенджеры.

СЭО автоматически осуществляет сверку на:

наличие государственной регистрации транспортного средства с соответствующим идентификационным номером (VIN) посредством информационного взаимодействия СЭО с государственной базой данных «Автомобиль».

наличие договора (договоров) страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств с указанием страхователя, застрахованного (водителя), выгодоприобретателя, срока действия такого договора, идентификационного номера (VIN) транспортного средства (шасси) и других данных, необходимых для осуществления государственного контроля на Госгранице, посредством информационного взаимодействия СЭО с Единой страховой базой данных;

блокировку по учетной записи (на лицевом счете) пользователя суммы гарантийного обеспечения (взноса) за использование брони в СЭО по пропуску через Госграницу автомобильных транспортных средств;

по учетной записи (на лицевом счете) пользователя суммы гарантийного обеспечения (взноса) за использование брони в СЭО по пропуску через Госграницу автомобильных транспортных средств; наличие сведений о регистрации пересечения автотранспортным средством Госграницы посредством информационного взаимодействия СЭО с государственными информационными системами.

Автоматическая сверка СЭО внесенной информации c данными:

указанными в подпунктах 1), 4), 5), 8), 10), 14), 15), 16), 17), 17-1), 17-2) и 18) пункта 18 Правил осуществляется в отношении нерезидентов РК ;

; указанными в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17-1), 17-2), и 18) пункта 18 Правил осуществляется в отношении резидентов РК.

При этом резидентам Казахстана СЭО направляет уведомление о наличии штрафа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и/или задолженности за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам).

Правилами установлено, что бронирование в СЭО даты и времени въезда транспортного средства в пункт пропуска через госграницу для выезда в сопредельную страну допускается при отсутствии активной брони по данному транспортному средству в этом и других пунктах пропуска по такой сопредельной стране.

Оплата за пропуск через госграницу автомобильных транспортных средств, грузов и товаров по электронной очереди и гарантийного обеспечения (взноса) осуществляется пользователем путем внесения денежных средств безналичным способом на расчетный счет регистратора СЭО.

Также поправками установлены ограничения на многократное бронирование и расширены возможности переноса времени брони при сохранении прозрачности и управляемости процесса.



Так, при невозможности исполнения услуги пропуска, возникшей по вине пользователя (отказ от услуги пропуска пользователем после бронирования даты и времени въезда транспортного средства в зоне ожидания, аннулирование, отмена брони транспортного средства в СЭО, а также при несвоевременном выезде транспортного средства из зоны ожидания согласно установленному в СЭО времени выезда и/или несвоевременном прибытии транспортного средства в пункт пропуска из зоны ожидания), услуга пропуска подлежит оплате в полном объеме, а денежные средства, оплаченные пользователем, возврату не подлежат.

Гарантийное обеспечение за использование брони в СЭО по пропуску через госграницу автомобильных транспортных средств разблокируется на лицевом счете (для повторного использования пользователем при следующем бронировании или возврата пользователю) в случае фактического использования брони (пересечения пункта пропуска автомобильным транспортным средством), в том числе подтвержденного посредством интеграционного взаимодействия СЭО с государственными информационными системами.

При этом допускается разблокировка гарантийного обеспечения в полном объеме в случае однократного в течение 90 календарных дней неприбытия транспортного средства в пункт пропуска в соответствии с датой и временем брони или при однократной в течение указанного периода отмене бронирования.

Перенос в СЭО ранее забронированной очереди на другую дату и время пересечения госграницы 1 раз проводится без осуществления повторной платы за пропуск через Госграницу автомобильных транспортных средств, грузов и товаров с использованием СЭО.

Однако не допускается перенос брони на дату и время, высвободившиеся в связи с отменой, переносом или аннулированием ранее забронированной очереди (вторичное бронирование).

Въезд автотранспортного средства в пункт пропуска осуществляется в порядке очередности, сформированной системой электронной очереди, и допускается из зоны ожидания (при ее наличии).

Приказ введен в действие с 23 сентября 2025 года.

