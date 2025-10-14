#АЭС в Казахстане
Право

Установлена плата за выдачу лицензии на занятие деятельностью ЧСИ

ЧСИ, ЧСИ РК, частный судебный исполнитель, частные судебные исполнители, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 16:06 Фото: Zakon.kz
Приказом министра юстиции от 25 сентября 2025 года внесены изменения в правила оказания государственных услуг по вопросам исполнительного производства, сообщает Zakon.kz.

Так, в правилах оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие деятельностью частного судебного исполнителя" уточняется, что за выдачу и переоформление лицензии на занятие деятельностью частного судебного исполнителя взимается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

  • выдача лицензии – 6 МРП (23 592 тенге в 2025 году);
  • переоформление лицензии – 10% от ставки при выдаче лицензии.

Оплата за оказание государственной услуги осуществляется по наличному или безналичному расчету через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, которыми выдается документ (квитанция), подтверждающий размер и дату оплаты, либо ПШЭП.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

