#Казахмыс
Право

Запрет на вывоз заготовок из цветных металлов ввели в Казахстане

Металлургический завод, литейный цех, металлургия, сплав металлов, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 08:56 Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 22 сентября 2025 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза заготовок из цветных металлов", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, до 31 декабря 2025 года с территории Республики Казахстан запрещено вывозить всеми видами транспорта:

  • медь нерафинированную, медные аноды для электролитического рафинирования;
  • заготовки для прокатки;
  • медные сплавы прочие (кроме лигатур);
  • скрученную проволоку, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической изоляции, прочие;
  • содержащие сурьму в качестве элемента, преобладающего по массе среди других элементов;
  • для рафинирования, прочий.

Приказ вводится с 7 октября 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
