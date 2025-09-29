Запрет на вывоз заготовок из цветных металлов ввели в Казахстане

Фото: primeminister.kz

Министр промышленности и строительства подписал приказ от 22 сентября 2025 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза заготовок из цветных металлов", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, до 31 декабря 2025 года с территории Республики Казахстан запрещено вывозить всеми видами транспорта: медь нерафинированную, медные аноды для электролитического рафинирования;

заготовки для прокатки;

медные сплавы прочие (кроме лигатур);

скрученную проволоку, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической изоляции, прочие;

содержащие сурьму в качестве элемента, преобладающего по массе среди других элементов;

для рафинирования, прочий. Приказ вводится с 7 октября 2025 года.

