Запрет на вывоз заготовок из цветных металлов ввели в Казахстане
Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 22 сентября 2025 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза заготовок из цветных металлов", сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, до 31 декабря 2025 года с территории Республики Казахстан запрещено вывозить всеми видами транспорта:
- медь нерафинированную, медные аноды для электролитического рафинирования;
- заготовки для прокатки;
- медные сплавы прочие (кроме лигатур);
- скрученную проволоку, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической изоляции, прочие;
- содержащие сурьму в качестве элемента, преобладающего по массе среди других элементов;
- для рафинирования, прочий.
Приказ вводится с 7 октября 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript