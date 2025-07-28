Казахстан ввел запрет на вывоз стальных заготовок
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Министр промышленности и строительства подписал приказ от 17 июля 2025 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза стальных заготовок", сообщает Zakon.kz.
Документом введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории РК всеми видами транспорта:
- железа и нелегированной стали в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203),
- полуфабрикатов из железа или нелегированной стали.
Запрет вводится в рамках стимулирования отечественных металлургических предприятий для расширения сталелитейной промышленности с выпуском готовой продукции среднего и верхнего передела с высокой добавленной стоимостью, пояснили в министерстве.
Приказ введен в действие с 26 июля 2025 года.
Мы сообщали, что ранее аналогичный запрет уже вводили в Казахстане в декабре 2024 года.
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