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Право

Казахстан ввел запрет на вывоз стальных заготовок

Работники, работник, рабочий, рабочие, люди на производстве, производство, завод, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 08:54 Фото: pixabay
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 17 июля 2025 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза стальных заготовок", сообщает Zakon.kz.

Документом введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории РК всеми видами транспорта:

  • железа и нелегированной стали в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203),
  • полуфабрикатов из железа или нелегированной стали.

Запрет вводится в рамках стимулирования отечественных металлургических предприятий для расширения сталелитейной промышленности с выпуском готовой продукции среднего и верхнего передела с высокой добавленной стоимостью, пояснили в министерстве.

Приказ введен в действие с 26 июля 2025 года.

Мы сообщали, что ранее аналогичный запрет уже вводили в Казахстане в декабре 2024 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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