Казахстан ввел запрет на вывоз стальных заготовок

Министр промышленности и строительства подписал приказ от 17 июля 2025 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза стальных заготовок", сообщает Zakon.kz.

Документом введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории РК всеми видами транспорта:

железа и нелегированной стали в слитках или других первичных формах (кроме железа товарной позиции 7203),

полуфабрикатов из железа или нелегированной стали.

Запрет вводится в рамках стимулирования отечественных металлургических предприятий для расширения сталелитейной промышленности с выпуском готовой продукции среднего и верхнего передела с высокой добавленной стоимостью, пояснили в министерстве.

Приказ введен в действие с 26 июля 2025 года.

Мы сообщали, что ранее аналогичный запрет уже вводили в Казахстане в декабре 2024 года.