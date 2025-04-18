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Право

В Казахстане продлили запрет на вывоз отходов черных и цветных металлов

вводится запрет на вывоз отходов черных и цветных металлов, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 13:05 Фото: pixabay
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 15 апреля 2025 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных и цветных металлов", сообщает Zakon.kz.

Так, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта:

  • отходы и лом медные, отходы и лом алюминиевые, отходы и лом свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;
  • прочие, содержащие свинец, кадмий или ртуть; отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть, несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть;
  • отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава. 

Приказ вводится в действие с 29 апреля 2025 года.

Ранее запрет на вывоз лома черных и цветных металлов всеми видами транспорта вводился в Казахстане с 15 декабря 2024 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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