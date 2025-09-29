В Казахстане установили порядок оснащения приборами учета тепловой энергии

Совместным приказом и.о. министра энергетики и министра промышленности и строительства внесены изменения и дополнений в Правила учета тепловой энергии и теплоносителя, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новыми понятиями:

– центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области теплоэнергетики; Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом – информационная система уполномоченного органа, предназначенная для сбора, обработки, мониторинга и анализа данных топливно-энергетического комплекса в сфере теплоэнергетики посредством информационного взаимодействия субъектов теплоснабжения с уполномоченным органом и иными государственными органами.

При этом уточняется, что приборы учета тепловой энергии проектируются и монтируются с устройствами передачей показаний в автоматическом режиме на сервер субъекта теплоснабжения с дальнейшей передачей данных в информационную систему уполномоченного органа.

Вместе с тем правила дополнены новой главой: "Порядок оснащения приборами учета и обеспечения их функционирования".

Так, говорится, что приборы учета устанавливаются в соответствии с технологической схемой объектов теплоэнергетики, участвующих в процессе производства, транспортировки и реализации тепловой энергии.

Поверка приборов учета проводится в соответствии со статьей 19 Закона "Об обеспечении единства измерений" после утверждения типа или метрологической аттестации, регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений перед выпуском в обращение, после ремонта, в период эксплуатации с последующей периодичностью.

Указывается, что к применению допускаются приборы учета, зарегистрированные в реестре государственной системы обеспечения единства измерений и соответствующие законодательству РК в области обеспечения единства измерений.

Субъекты топливно-энергетического комплекса в сфере теплоэнергетики предоставляют доступ и интегрируют свои аппаратно-программные комплексы автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии с информационной системой уполномоченного органа.

Требования к объектам информатизации субъектов, участвующих в процессе производства, транспортировки и реализации тепловой энергии, определяются Правилами формирования, ведения и функционирования Единой государственной информационной системы управления топливно-энергетическом комплексом.

Приказ вводится в действие с 7 октября 2025 года.