Право

В Казахстане установили порядок оснащения приборами учета тепловой энергии

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 10:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Совместным приказом и.о. министра энергетики и министра промышленности и строительства внесены изменения и дополнений в Правила учета тепловой энергии и теплоносителя, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новыми понятиями:

  • Уполномоченный орган в области теплоэнергетики – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области теплоэнергетики;
  • Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом – информационная система уполномоченного органа, предназначенная для сбора, обработки, мониторинга и анализа данных топливно-энергетического комплекса в сфере теплоэнергетики посредством информационного взаимодействия субъектов теплоснабжения с уполномоченным органом и иными государственными органами.

При этом уточняется, что приборы учета тепловой энергии проектируются и монтируются с устройствами передачей показаний в автоматическом режиме на сервер субъекта теплоснабжения с дальнейшей передачей данных в информационную систему уполномоченного органа.

Вместе с тем правила дополнены новой главой: "Порядок оснащения приборами учета и обеспечения их функционирования".

Так, говорится, что приборы учета устанавливаются в соответствии с технологической схемой объектов теплоэнергетики, участвующих в процессе производства, транспортировки и реализации тепловой энергии.

Поверка приборов учета проводится в соответствии со статьей 19 Закона "Об обеспечении единства измерений" после утверждения типа или метрологической аттестации, регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений перед выпуском в обращение, после ремонта, в период эксплуатации с последующей периодичностью.

Указывается, что к применению допускаются приборы учета, зарегистрированные в реестре государственной системы обеспечения единства измерений и соответствующие законодательству РК в области обеспечения единства измерений.

Субъекты топливно-энергетического комплекса в сфере теплоэнергетики предоставляют доступ и интегрируют свои аппаратно-программные комплексы автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии с информационной системой уполномоченного органа.

Требования к объектам информатизации субъектов, участвующих в процессе производства, транспортировки и реализации тепловой энергии, определяются Правилами формирования, ведения и функционирования Единой государственной информационной системы управления топливно-энергетическом комплексом.

Приказ вводится в действие с 7 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
