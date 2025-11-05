Пользование тепловой энергией: внесены изменения в правила

Министр энергетики приказом от 29 октября 2025 года внес изменения в Правила пользования тепловой энергией, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при нарушениях, указанных в пункте 46 правил, допущенных потребителем, при потреблении тепловой энергии, оформляется двусторонний акт представителями субъекта теплоснабжения и потребителем в двух экземплярах, один из которых вручается потребителю.

К таким нарушениям относятся:

отсутствие оплаты, а также неполной оплаты за потребленную тепловую энергию в установленные договором сроки;

самовольное подключение к тепловой сети новых тепловых мощностей и субпотребителей;

присоединение систем теплоснабжения и теплопотребляющих установок до установки приборов коммерческого учета;

превышение расчетных тепловых нагрузок, обусловленных договором, и договорных режимов потребления без согласования с субъектом теплоснабжения;

возврат менее 30% объема конденсата, предусмотренного договором, если иное не предусмотрено соглашением сторон;

отсутствие персонала соответствующей квалификации для обслуживания систем теплопотребления (за исключением потребителей, использующих тепловую энергию для бытовых нужд);

неисполнение в установленные сроки предписаний государственного органа по государственному энергетическому надзору и контролю и местного исполнительного органа в централизованной и местной системе теплоснабжения соответственно;

нарушенияе выданных технических условий;

недопущение представителей органов контроля, субъекта теплоснабжения к системам теплоснабжения и (или) к приборам коммерческого учета тепловой энергии;

аварийные ситуации;

подключения к тепловой сети субъекта теплоснабжения без акта технической готовности теплопотребляющих установок и теплосетей потребителя к работе в осенне-зимний период.

Акт составляется и при отказе потребителя от подписи, но при условии оформления его комиссией субъекта теплоснабжения в составе не менее трех человек.

В многоквартирных жилых домах в состав комиссии включается председатель объединения собственников имущества либо совет дома или субъект управления объектом кондоминиума при выборе собственниками квартир, нежилых помещений формы управления объектом кондоминиума в виде непосредственного совместного управления.

Указывается, что при самовольном отборе сетевой воды, самовольном подключении потребителем теплопотребляющих установок, повреждении потребителем приборов коммерческого учета, нарушении или отсутствии пломб, установленных в узле учета, представителями субъекта теплоснабжения составляется акт, на основании которого производится перерасчет объема использованной потребителем тепловой энергии.

Перерасчет по горячей воде производится за период не более года, а для систем отопления – с начала отопительного сезона до момента обнаружения событий.

Акт действителен при наличии подписи представителя субъекта теплоснабжения и потребителя, либо его представителя.

Акт составляется и при отказе потребителя или его представителя от подписи при условии оформления его комиссией субъекта теплоснабжения в составе не менее трех человек.

При подключении теплопотребляющих установок потребителя без приборов коммерческого учета количество отпущенной тепловой энергии субъектом теплоснабжения определяется Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя.

Также говорится, что потребитель производит расчеты с субъектом теплоснабжения за тепловую энергию по платежным документам, выписанным субъектом теплоснабжения или по единым платежным документам, сформированным единым расчетным центром, на основании заявленных договорных объемов, показаний приборов коммерческого учета, а при их отсутствии на основании данных, полученных расчетным путем.

Собственники квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома владеют, пользуются и распоряжаются системами горячего водоснабжения и теплоснабжения на праве общей долевой собственности.

Системы горячего водоснабжения и теплоснабжения в многоквартирном жилом доме принадлежат собственникам квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома на праве общей долевой собственности на основании гражданско-правовых сделок в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РК.

Собственники квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома оплачивают тепловую энергию, потребляемую для отопления помещений общего пользования в многоквартирном жилом доме, в соответствии с Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя.

Предусмотрено, что Объединение собственников имущества или субъект управления объектом кондоминиума при выборе собственниками квартир, нежилых помещений формы управления объектом кондоминиума в виде непосредственного совместного управления содержат в надлежащем техническом состоянии и обеспечивают безопасность общедомовой (внутридомовой) системы отопления и горячего водоснабжения, обеспечивают сохранность (общедомовых) приборов коммерческого учета и других теплопотребляющих установок, составляющих общедомовую собственность.

Объединение собственников имущества или субъект управления объектом кондоминиума при выборе собственниками квартир, нежилых помещений формы управления объектом кондоминиума в виде непосредственного совместного управления производит обслуживание теплопотребляющих установок самостоятельно или по договору с организацией, имеющей персонал с допуском к работе в действующих теплопотребляющих установках.

Граница эксплуатационной ответственности между потребителем и субъектом теплоснабжения в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении объединения собственников имущества или субъекта управления объектом кондоминиума при выборе собственниками квартир, нежилых помещений формы управления объектом кондоминиума в виде непосредственного совместного управления определяется по первому разделительному фланцу или сварному шву входных задвижек узла управления со стороны субъекта теплоснабжения.

Указывается, что при временном выезде (одного или нескольких) проживающих в квартире лиц, на срок свыше одного месяца при отсутствии приборов коммерческого учета, плата за потребленную горячую воду, рассчитываемая на одного человека, за время их отсутствия не взимается.

При условии подачи заявления и предоставления подтверждающего документа (справка лечебного учреждения или с места работы, корешок путевки в санаторий, справка о регистрации по месту временного проживания и другие) перерасчет выполняется в расчетном периоде и отражается в платежном документе или едином платежном документе.

Снятие показаний приборов коммерческого учета тепловой энергии производится субъектом теплоснабжения и председателем объединения собственников имущества либо советом дома или субъектом управления объектом кондоминиума при выборе собственниками квартир, нежилых помещений формы управления объектом кондоминиума в виде непосредственного совместного управления (потребителя), если иное не предусмотрено договором.

Приказ вводится в действие с 15 ноября 2025 года.