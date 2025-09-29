Утверждено пороговое значение коэффициента налоговой нагрузки за последние три года
"Утвердить пороговое значение коэффициента налоговой нагрузки за последние три года на день регистрации заявления в уполномоченном органе как среднеотраслевое значение коэффициента налоговой нагрузки", – говорится в документе.
Также установлено, что расчет среднеотраслевого значения коэффициента налоговой нагрузки определяется в порядке согласно пунктами 3 и 4 Правил расчета коэффициента налоговой нагрузки налогоплательщика (налогового агента), за исключением физических лиц, не зарегистрированных в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей и не занимающихся частной практикой.
При этом расчет среднеотраслевого значения коэффициента налоговой нагрузки осуществляется отдельно за каждый календарный год.
Приказ вводится в действие с 7 октября 2025 года.