Утверждено пороговое значение коэффициента налоговой нагрузки за последние три года

Приказом министра финансов от 22 сентября 2025 года внесены изменения в пороговое значение коэффициента налоговой нагрузки за последние три года на день регистрации заявления в уполномоченном органе, сообщает Zakon.kz.

"Утвердить пороговое значение коэффициента налоговой нагрузки за последние три года на день регистрации заявления в уполномоченном органе как среднеотраслевое значение коэффициента налоговой нагрузки", – говорится в документе.

Также установлено, что расчет среднеотраслевого значения коэффициента налоговой нагрузки определяется в порядке согласно пунктами 3 и 4 Правил расчета коэффициента налоговой нагрузки налогоплательщика (налогового агента), за исключением физических лиц, не зарегистрированных в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей и не занимающихся частной практикой.

При этом расчет среднеотраслевого значения коэффициента налоговой нагрузки осуществляется отдельно за каждый календарный год.

Приказ вводится в действие с 7 октября 2025 года.