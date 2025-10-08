Что изменилось в работе спецприемников МВД

Министр внутренних дел приказом от 25 сентября 2025 года внес изменения в Правила организации деятельности специальных приемников органов внутренних дел, Правила внутреннего распорядка приемников-распределителей органов внутренних дел и некоторые другие приказы, сообщает Zakon.kz.

В Правилах организации деятельности специальных приемников органов внутренних дел уточнено понятие:

специальный приемник – специальное учреждение органов внутренних дел, предназначенное для приема и содержания лиц, подвергнутых административному аресту и осужденных к аресту, иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих выдворению в принудительном порядке.

Также говорится, что помещение в специальные приемники лиц, подвергнутых административному аресту или осужденных к аресту, осуществляется на основании судебного акта.

Администрация специального приемника проводит с лицами, подвергнутыми административному аресту и осужденными к аресту профилактические беседы, во время которых разъясняет необходимость прекращения антиобщественного поведения, знакомит с Кодексом "Об административных правонарушениях".

О помещении лиц, подвергнутых административному аресту и осужденных к аресту, в специальный приемник или направлении их в соответствующие медицинские организации администрация специального приемника в течение суток извещает их близких родственников по месту жительства, а в случае помещения иностранца – также посольство, консульство или иное представительство иностранного государства через МИД РК.

В специальных приемниках медицинские работники организуют и осуществляют медицинскую помощь содержащимся в них лицам, контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований.

Методическое обеспечение деятельности специальных приемников по вопросам лечебно-профилактической и санитарно-противоэпидемической работы осуществляется медицинскими службами МВД РК, департаментов полиции областей, городов республиканского значения и столицы, и уполномоченным органом в области здравоохранения.

О помещении лица, подвергнутого административному аресту и осужденного к аресту в медицинские организации, администрация специального приемника извещает прокурора и судью. После выздоровления эти лица, если не последует иное решение судьи, водворяются в специальный приемник для дальнейшего отбытия административного ареста.

Контроль над водворением лица возлагается на начальника специального приемника.

Помимо этого установлено, что эксплуатация специальных приемников разрешается только при наличии помещений, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным Санитарно-эпидемиологическими требованиями к административным и жилым зданиям и требованиям пожарной безопасности, установленным Техническим регламентом "Общие требования к пожарной безопасности", пригодным для безопасного содержания лиц, подвергнутых административному аресту и осужденных к аресту, иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих выдворению в принудительном порядке.

Деятельность специальных приемников строится по плану, составляемому на квартал и утверждаемому курирующим заместителем начальника органа полиции.

Для обеспечения контроля за организацией и несением службы по охране лиц, подвергнутых административному аресту и осужденных к аресту, проводятся проверки специальных приемников территориальных подразделений ОВД:

центральным аппаратом МВД – не реже одного раза в три года;

областными департаментами полиции – не реже одного раз в год.

Поправками уточнены функции начальника спецприемника, его заместителя, дежурного по спецприемнику, инспектора, а также полицейского-дежурного по контрольно-пропускному пункту.

Кроме того, поправки внесли в Правила внутреннего распорядка приемников-распределителей органов внутренних дел.

В частности, говорится, что при размещении лиц в камерах обязательно соблюдение следующих требований:

мужчины размещаются отдельно от женщин;

больные заразной формой туберкулеза, венерическими и другими инфекционными заболеваниями, нуждающиеся в особом медицинском уходе, наблюдении, обеспечении личной безопасности изолируются от других лиц.

При освобождении из приемника-распределителя лицам, не имеющим определенного места жительства и (или) документов, удостоверяющих личность, на время проезда к месту дальнейшего устройства выдается сухой паек.

На лицо, помещенное в приемник-распределитель с целью установления личности и постановки на учет, составляются и направляются два экземпляра дактилоскопических карт в оперативно-криминалистические подразделения департаментов полиции и управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по территориальности.

В случае не установления личности по учетам оперативно-криминалистических подразделений и управления Комитета по правовой статистике и специальных учетов дактилоскопические карты направляются для проверки по учетам Межгосударственного информационного банка функционирующего на базе Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации через Департамент информатизации и связи МВД РК.

Помимо этого, изменения внесены в Правила внутреннего распорядка специальных приемников органов внутренних дел.

Так, установлено, что дежурным по специальному приемнику при приеме лица, подвергнутого административному аресту и осужденного к аресту, иностранца и лица без гражданства, подлежащего выдворению в принудительном порядке, проверяется наличие:

судебного акта, подписанного им лично и скрепленного печатью суда или подписанного ЭЦП (для лиц, подвергнутых административному аресту и осужденных к аресту);

постановления органа внутренних дел о превентивном ограничении свободы передвижения, санкционированного судом (для иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих выдворению в принудительном порядке);

протокола личного досмотра с изъятыми вещами, запрещенными к хранению в специальном приемнике;

документа, удостоверяющего личность лица, подвергнутого административному аресту и осужденного к аресту, иностранца и лица без гражданства, подлежащего выдворению в принудительном порядке.

Дежурный сверяет соответствующие записи в судебном акте с данными о личности доставленного, проверяет наличие вещей, перечисленных в протоколе досмотра, и регистрирует в Журнале регистрации лиц, доставленных в специальный приемник.

Лица, подвергнутые административному аресту и осужденные к аресту, иностранцы и лица без гражданства, подлежащие выдворению в принудительном порядке, проверяются по учетам Интегрированного банка данных МВД РК и автоматизированной информационной системе "Специальные учеты" посредством информационной системы "Информационный сервис" Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Сведения о лицах, подвергнутых административному аресту и осужденных к аресту, вносятся в Интегрированный банк данных МВД РК.

При этом заполняется и направляется в территориальное информационно-техническое подразделенние "Информационно-поисковая карточка на лицо" (ИПК-ЛЦ) с указанием в ней категории лица – "административно арестованный", линии работы – "специальный приемник" с предоставлением фотографии лица.

В специальных приемниках с лимитом наполнения свыше 100 человек вместо регистрационного журнала создается учетная алфавитная картотека из карточек на лиц, подвергнутых административному аресту и осужденных к аресту, иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих выдворению в принудительном порядке.

В этих случаях, кроме учетных карточек, ведется суточная ведомость учета вновь прибывших для отбытия административного ареста и осужденного к аресту, иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих выдворению в принудительном порядке

На каждое лицо, помещенное в специальный приемник, заводится дело, к которому приобщается судебный акт, постановление органа внутренних дел о превентивном ограничении свободы передвижения, санкционированного судом, протокол личного досмотра и другие материалы.

На лицо, помещенное в специальный приемник, составляется и направляется один экземпляр дактилоскопической карты в оперативно-криминалистическое подразделение департамента полиции.

При наличии или обнаружении телесных повреждений и явных признаков причинения вреда здоровью у лица, подвергнутому административному аресту и осужденному к аресту, иностранца и лица без гражданства, подлежащих выдворению в принудительном порядке, дежурный по специальному приемнику устанавливает причины их появления и докладывает в письменной форме начальнику специального приемника.

Администрация специального приемника создает лицам, подвергнутым административному аресту и осужденным к аресту, иностранцам и лицам без гражданства, подлежащим выдворению в принудительном порядке, условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии, пожарной безопасности. Норма санитарной площади в камерах устанавливается из расчета не менее 2,5 квадратных метра на человека.

Прогулка предоставляется лицам, подвергнутым административному аресту и осужденным к аресту, иностранцам и лицам без гражданства, подлежащим выдворению в принудительном порядке, в дневное время суток по графику, составленному начальником специального приемника.

Лица, подвергнутые административному аресту и осужденные к аресту, иностранцы и лица без гражданства, подлежащие выдворению в принудительном порядке, содержащиеся в специальных приемниках, обеспечиваются для индивидуального пользования:

спальным местом;

постельными принадлежностями: матрацем, подушкой и одеялом;

постельным бельем: двумя простынями и наволочкой;

столовой посудой на время приема пищи;

полотенцем;

мылом.

Не реже двух раз в неделю каждому лицу, подвергнутому административному аресту и осужденному к аресту, иностранцу и лицу без гражданства, подлежащим выдворению в принудительном порядке, предоставляется возможность принять душ продолжительностью не более 15 минут.

Бритвенные принадлежности выдаются лицам, подвергнутым административному аресту и осужденных к аресту, иностранцам и лицам без гражданства, подлежащим выдворению в принудительном порядке, по их просьбе. После чего под присмотром дежурного возвращаются обратно в камеру хранения.

Лицу, подвергнутому административному аресту и осужденному к аресту, иностранцу и лицу без гражданства, подлежащему выдворению в принудительном порядке, допускается получать посылки, бандероли и передачи, вес которых не должен превышать норм, предусмотренных Правилами предоставления услуг почтовой связи.

Вскрытие и сверка содержимого посылок и бандеролей осуществляются комиссией в составе не менее двух сотрудников специального приемника, о чем составляется акт вскрытия посылок и бандеролей.

Посылки, бандероли и передачи не принимаются и возвращаются обратно в случаях:

освобождения лица, подвергнутого административному аресту и осужденного к аресту, иностранца и лица без гражданства, подлежащего выдворению в принудительном порядке, из специального приемника;

несоответствия фактического содержания передачи сведениям, указанным в заявлении;

вещи и продукты питания, не предусмотренные настоящими Правилами.

Посылки, бандероли или передачи вручаются лицу, подвергнутому административному аресту и осужденному к аресту, иностранцу и лицу без гражданства, подлежащим выдворению в принудительном порядке, не позднее суток после ее приема.

Лица, подвергнутые административному аресту и осужденные к аресту, иностранцы и лица без гражданства, подлежащие выдворению в принудительном порядке, получают письма.

Сведения о смерти или тяжелом заболевании близкого родственника сообщаются лицу, подвергнутому административному аресту и осужденному к аресту, иностранцу и лицу без гражданства, подлежащим выдворению в принудительном порядке, в течение суток после их получения.

Письма, поступившие на имя лица, подвергнутого административному аресту и осужденного к аресту, иностранца и лица без гражданства, подлежащих выдворению в принудительном порядке после его освобождения из специального приемника, не позднее трех рабочих дней отправляются по месту его проживания.

Запрещенные предметы, вещи, продукты питания, деньги, ценные бумаги сдаются в камеру хранения специального приемника по акту передачи, копия которого приобщается к личному делу.

В случае смерти лица, подвергнутого административному аресту и осужденного к аресту, администрация специального приемника незамедлительно сообщает об этом в дежурную часть органа полиции, а также прокурору.



Кроме того, в случае смерти лица, подвергнутого административному аресту и осужденного к аресту, иностранца и лица без гражданства, подлежащих выдворению в принудительном порядке, принадлежащие ему деньги, ценности, предметы, вещества и продукты питания, находившиеся на хранении, выдаются близким родственникам умершего. В случае смерти иностранца принадлежащие ему деньги, ценности, предметы, вещества и продукты питания, находившиеся на хранении, могут быть выданы как близким родственникам умершего, так и представителям посольства, консульства или иного представительства иностранного государства через МИД РК.

Лица, подвергнутые административному аресту и осужденные к аресту, освобождаются из специального приемника по отбытии срока ареста, установленного судебным актом. При освобождении выдается соответствующая справка.

Лица, подвергнутые административному аресту и осужденные к аресту, иностранцы и лица без гражданства, подлежащие выдворению в принудительном порядке, могут пользоваться услугами адвоката в соответствии с законом "Об адвокатской деятельности и юридической помощи".

Приказ вводится в действие с 17 октября 2025 года.

