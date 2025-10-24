Меры госстимулирования промышленности: изменились правила предоставления

Министр промышленности и строительства приказом от 17 октября 2025 года внес поправки в Правила предоставления мер государственного стимулирования промышленности, направленных на повышение производительности труда субъектов промышленно-инновационной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Государственное стимулирование субъектам промышленно-инновационной деятельности, направленное на повышение производительности труда, заключается в предоставлении следующих мер:

повышение компетенции работников на:

профессиональную подготовку и/или переподготовку и/или повышение квалификации инженерно-технического персонала, производственного персонала, в том числе топ-менеджеров, на территории Республики Казахстан и за рубежом, по вопросам повышения производительности труда. К топ-менеджерам относятся руководитель юридического лица или член исполнительного органа или руководитель структурного подразделения по производству и/или продвижению произведенной продукции/услуг, за исключением финансового (бухгалтерия), административного, правового подразделения;

продолжительность при профессиональной подготовке и/или переподготовке и/или повышении квалификации инженерно-технического персонала, производственного персонала, в том числе топ-менеджеров, составляет не более 3 месяцев;

внедрение цифровых технологий на:

приобретение цифрового оборудования (3D-сканер, 3D-принтер, плоттер-широкоформатный принтер с функциями сканера и копирования, не бывшего в эксплуатации оборудования);

совершенствование технологических процессов на:

оптимизацию общего функционирования предприятия, включающих затраты, связанные с:

проведением энергоаудита;

приобретением технологического оборудования (не бывшего в эксплуатации оборудования);

обеспечением, сопровождением и управлением процессами производства продукции, включающих затраты, связанные с:

монтажом оборудования и/или шеф-монтажом оборудования, включая инструктаж (обучение) по работе с оборудованием;

повышение эффективности организации производства осуществляется путем внедрения прогрессивных управленческих и производственных технологий (энергоэффективные и зеленые технологии, элементы бережливого производства – Kaizen, TPM, Six Sigma, 5S и Kanban).

Мерами государственного стимулирования не могут воспользоваться:

субъекты крупного предпринимательства, за исключением возмещения затрат по мере государственного стимулирования "повышение компетенции работников";

субъекты промышленно-инновационной деятельности, 50 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании (за исключением социально-предпринимательской корпорации, а также предпринимателей, учрежденных в рамках договора о государственно-частном партнерстве);

заявители, нарушившие условия Соглашения о возмещении затрат и не осуществившие возврат денежных средств, выданных по мере государственного стимулирования в виде возмещения затрат;

участники специальных экономических зон (СЭЗ).

Субъекту промышленно-инновационной деятельности возмещаются обоснованные и документально подтвержденные затраты в размере 40% от суммы понесенных (завершенных) затрат не ранее 24 месяцев до даты подачи заявки, за исключением затрат на приобретение технологического оборудования и приобретение цифрового оборудования:

по повышению компетенции работников сумма возмещения не должна превышать 30 миллионов тенге в календарном году;

в календарном году; по внедрению цифровых технологий сумма возмещения не должна превышать 60 миллионов тенге в календарном году;

в календарном году; по совершенствованию технологических процессов сумма возмещения не должна превышать 60 миллионов тенге в календарном году, за исключением затрат на монтаж оборудования и/или шеф-монтаж оборудования, включая инструктаж (обучение) по работе с оборудованием (по которым сумма возмещения не должна превышать 12 миллионов тенге в календарном году);

в календарном году, за исключением затрат на монтаж оборудования и/или шеф-монтаж оборудования, включая инструктаж (обучение) по работе с оборудованием (по которым сумма возмещения не должна превышать 12 миллионов тенге в календарном году); по повышению эффективности организации производства сумма возмещения не должна превышать 20 миллионов тенге в календарном году.

По каждой мере государственного стимулирования или виду затрат меры государственного стимулирования заключается не более одного соглашения на возмещение затрат в календарном году.

В правила добавлена новая норма:

В рамках затрат на приобретение технологического оборудования и приобретение цифрового оборудования субъекту промышленно-инновационной деятельности возмещаются обоснованные и документально подтвержденные затраты в размере 40% от общей суммы понесенных затрат, при этом последний платеж в случае, если оплата осуществлялась несколькими платежными документами, должен быть осуществлен не ранее двадцати четырех месяцев до даты поступления заявки в национальный институт, при этом сумма возмещения не должна превышать шестидесяти миллионов тенге в календарном году.

Сумма затрат заявителя, принимаемая к возмещению национальным институтом, определяется на основании:

платежных документов;

первичных учетных документов, подтверждающих прием-передачу оборудования (акт приемки-передачи, накладная на отпуск запасов на сторону и другие), на общую сумму приобретенного оборудования или акта (актов) на общую сумму оказанных услуг (выполненных работ).

Возмещение затрат при профессиональной подготовке или переподготовке или повышение квалификации инженерно-технического персонала, производственного персонала, в том числе топ-менеджеров заявителя, включает:

стоимость услуг исполнителя, который осуществил профессиональную подготовку и/или переподготовку и/или повышение квалификации инженерно-технического персонала, производственного персонала, в том числе топ-менеджеров заявителя;

стоимость проезда к месту командирования и обратно к месту постоянной работы однократно (при наличии затрат);

стоимость проживания работника в течение срока профессиональной подготовки и/или переподготовки (не более одного месяца), и/или повышение квалификации, инженерно-технического персонала (не более трех месяцев), производственного персонала, в том числе топ-менеджеров заявителя (при наличии затрат), кроме затрат на суточные.

Заявка на повышение компетенции работников и/или совершенствование технологических процессов и/или повышение эффективности организации производства и/или внедрение цифровых технологий с прилагаемыми к ней документами подается через Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry" или веб-портал "электронного правительства".

Также в правилах говорится, что Национальный институт при необходимости осуществляет выезд на производственный объект заявителя для сверки представленного пакета документов, наличия приобретенного оборудования и/или выполненных работ/услуг в рамках заявки.

Итоги выезда отражаются в отчете национального института и приобщаются подтверждающие фотоматериалы. На период осуществления выезда срок оказания государственной услуги приостанавливается не более чем на 5 рабочих дней.

Помимо этого, поправки коснулись порядка оказания государственных услуг "Возмещение затрат на повышение компетенции работников", "Возмещение затрат на совершенствование технологических процессов", "Возмещение затрат на повышение эффективности организации производства", "Возмещение затрат на внедрение цифровых технологий".

Приказ вводится в действие с 22 декабря 2025 года.