Некоторые улицы Жезказгана получили новые названия
Фото: akorda.kz
Совместным постановление акимата области Улытау и решением маслихата присвоены наименования некоторым улицам города Жезказган, а также переименованы составные части города, сообщает Zakon.kz.
Присвоены следующие наименования улицам города Жезказган:
- Проспект Мира переименован в проспект Бейбітшілік.
- Улица Либкнехта и переулок Карла Либкнехта (обе улицы являются продолжением одной и той же улицы) – в улицу Қамза Жұмабеков.
Кроме того, получили наименования безымянные улицы:
- Безымянная первая улица первой очереди Западного района – улица Бектай Әбсаттар;.
- Безымянная первая улица второй очереди Западного района – улица Қалкен Мәкенбаев.
- Безымянная вторая улица второй очереди Западного района – улица Түсіп Секеманов.
Также безымянным улицам города Сатпаев присвоены следующие наименования:
- улица Шығыс 1 названа улицей Хамита Жакенова;
- улица Шығыс 2 – улицей Егізек Сердалинов;
- улица Шығыс 3 – улицей Әбіш Исатаев;
- улица Шығыс 4 – улицей Бірман Сүлейменов;
- улица Шығыс 5 – улицей Қожа Қалиев.
Совместное постановление вводится в действие с 10 октября 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript