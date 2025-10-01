Некоторые улицы Жезказгана получили новые названия

Фото: akorda.kz

Совместным постановление акимата области Улытау и решением маслихата присвоены наименования некоторым улицам города Жезказган, а также переименованы составные части города, сообщает Zakon.kz.

Присвоены следующие наименования улицам города Жезказган: Проспект Мира переименован в проспект Бейбітшілік.

Улица Либкнехта и переулок Карла Либкнехта (обе улицы являются продолжением одной и той же улицы) – в улицу Қамза Жұмабеков. Кроме того, получили наименования безымянные улицы: Безымянная первая улица первой очереди Западного района – улица Бектай Әбсаттар;.

Безымянная первая улица второй очереди Западного района – улица Қалкен Мәкенбаев.

Безымянная вторая улица второй очереди Западного района – улица Түсіп Секеманов. Также безымянным улицам города Сатпаев присвоены следующие наименования: улица Шығыс 1 названа улицей Хамита Жакенова;

улица Шығыс 2 – улицей Егізек Сердалинов;

улица Шығыс 3 – улицей Әбіш Исатаев;

улица Шығыс 4 – улицей Бірман Сүлейменов;

улица Шығыс 5 – улицей Қожа Қалиев. Совместное постановление вводится в действие с 10 октября 2025 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: