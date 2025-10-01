#АЭС в Казахстане
Право

Некоторые улицы Жезказгана получили новые названия

Жезказган, город Жезказган, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 09:27 Фото: akorda.kz
Совместным постановление акимата области Улытау и решением маслихата присвоены наименования некоторым улицам города Жезказган, а также переименованы составные части города, сообщает Zakon.kz.

Присвоены следующие наименования улицам города Жезказган:

  • Проспект Мира переименован в проспект Бейбітшілік.
  • Улица Либкнехта и переулок Карла Либкнехта (обе улицы являются продолжением одной и той же улицы) – в улицу Қамза Жұмабеков.

Кроме того, получили наименования безымянные улицы:

  • Безымянная первая улица первой очереди Западного района – улица Бектай Әбсаттар;.
  • Безымянная первая улица второй очереди Западного района – улица Қалкен Мәкенбаев.
  • Безымянная вторая улица второй очереди Западного района – улица Түсіп Секеманов.

Также безымянным улицам города Сатпаев присвоены следующие наименования:

  • улица Шығыс 1 названа улицей Хамита Жакенова;
  • улица Шығыс 2 – улицей Егізек Сердалинов;
  • улица Шығыс 3 – улицей Әбіш Исатаев;
  • улица Шығыс 4 – улицей Бірман Сүлейменов;
  • улица Шығыс 5 – улицей Қожа Қалиев.

Совместное постановление вводится в действие с 10 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
