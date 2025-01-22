Новые районы Тараза получили названия

Фото: primeminister.kz

Совместным постановлением акимата и решением маслихата Жамбылской области от 17 января 2025 года присвоены наименования составным частям города Тараза, сообщает Zakon.kz.

Так, присвоены наименования следующим составным частям города: району № 1, расположенному на севере города, район Әулиеата;

району № 2, расположенному на юге города, район Жібек жолы. Постановление вводится в действие с 21 января 2025 года. Ранее сообщалось, что в границы Тараза включили новые земли. Соответствующее постановление 29 ноября 2024 года приняло правительство Казахстана. В черту города включили: земли Жамбылского, Каратобинского, Гродековского, Каройского, Бесагашского, Полаткосшинского, Акбулымского сельских округов Жамбылского района общей площадью 11 145,5 гектара;

земли Костобинского, Ботамойнакского, Кызылжулдызского, Бурылского сельских округов Байзакского района общей площадью 1 761,2014 гектара. В результате общая площадь Тараза составила 31 693,7 га (было 18 787 га).

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