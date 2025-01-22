Новые районы Тараза получили названия
Фото: primeminister.kz
Совместным постановлением акимата и решением маслихата Жамбылской области от 17 января 2025 года присвоены наименования составным частям города Тараза, сообщает Zakon.kz.
Так, присвоены наименования следующим составным частям города:
- району № 1, расположенному на севере города, район Әулиеата;
- району № 2, расположенному на юге города, район Жібек жолы.
Постановление вводится в действие с 21 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что в границы Тараза включили новые земли. Соответствующее постановление 29 ноября 2024 года приняло правительство Казахстана.
В черту города включили:
- земли Жамбылского, Каратобинского, Гродековского, Каройского, Бесагашского, Полаткосшинского, Акбулымского сельских округов Жамбылского района общей площадью 11 145,5 гектара;
- земли Костобинского, Ботамойнакского, Кызылжулдызского, Бурылского сельских округов Байзакского района общей площадью 1 761,2014 гектара.
В результате общая площадь Тараза составила 31 693,7 га (было 18 787 га).
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript