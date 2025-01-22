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Право

Новые районы Тараза получили названия

Тараз, город Тараз , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 15:12 Фото: primeminister.kz
Совместным постановлением акимата и решением маслихата Жамбылской области от 17 января 2025 года присвоены наименования составным частям города Тараза, сообщает Zakon.kz.

Так, присвоены наименования следующим составным частям города:

  • району № 1, расположенному на севере города, район Әулиеата;
  • району № 2, расположенному на юге города, район Жібек жолы. 

Постановление вводится в действие с 21 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что в границы Тараза включили новые земли. Соответствующее постановление 29 ноября 2024 года приняло правительство Казахстана.

В черту города включили:

  • земли Жамбылского, Каратобинского, Гродековского, Каройского, Бесагашского, Полаткосшинского, Акбулымского сельских округов Жамбылского района общей площадью 11 145,5 гектара;
  • земли Костобинского, Ботамойнакского, Кызылжулдызского, Бурылского сельских округов Байзакского района общей площадью 1 761,2014 гектара.

В результате общая площадь Тараза составила 31 693,7 га (было 18 787 га).

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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