#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
549.06
644.87
6.66
Право

Действия нотариусов при взыскании долгов с владельцев квартир и парковок

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, адвокатская контора , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 10:59 Фото: pexels
Приказом министра юстиции от 26 сентября 2025 года внесены изменения в Правила совершения нотариальных действий нотариусами, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что исполнительная надпись совершается для взыскания задолженности по обязательству о взыскании задолженности с собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, уклоняющихся от взносов:

  • заверенные взыскателем – объединением собственников имущества, кооперативом собственников квартир, субъектом управления объектом кондоминиума – пронумерованные, прошитые копии документов:
  • об утверждении размера текущих взносов, расходов на управление объекта кондоминиума, накопительных взносов, взносов и расходов на содержание парковочных мест, кладовок, целевых взносов и их размере (заверенная взыскателем выписка из протокола собрания собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок);
  • документ о расчете суммы задолженности, размере и сроках уплаты взносов, расходов и дате возникновения обязательства по их внесению (заверенная взыскателем копия лицевого счета с расчетом суммы задолженности или заверенная взыскателем выписка из лицевого счета).
  • заверенную взыскателем – временной управляющей компанией – копию договора с жилищной инспекцией;
  • документ о расчете суммы задолженности, о сроках уплаты взносов, расходов и дате возникновения обязательства по их внесению (заверенная взыскателем копия лицевого счета с расчетом суммы задолженности или взыскателем заверенная взыскателем выписка из лицевого счета). 

Приказ вводится в действие с 11 октября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
12:06, 02 сентября 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
НДС, плата за роскошь, льготы – ответы на частые вопросы о новом Налоговом кодексе
10:11, 12 августа 2025
НДС, плата за роскошь, льготы – ответы на частые вопросы о новом Налоговом кодексе
Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2025 года
13:00, 06 августа 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: