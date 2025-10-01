Действия нотариусов при взыскании долгов с владельцев квартир и парковок

Приказом министра юстиции от 26 сентября 2025 года внесены изменения в Правила совершения нотариальных действий нотариусами, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что исполнительная надпись совершается для взыскания задолженности по обязательству о взыскании задолженности с собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, уклоняющихся от взносов:

заверенные взыскателем – объединением собственников имущества, кооперативом собственников квартир, субъектом управления объектом кондоминиума – пронумерованные, прошитые копии документов:

об утверждении размера текущих взносов, расходов на управление объекта кондоминиума, накопительных взносов, взносов и расходов на содержание парковочных мест, кладовок, целевых взносов и их размере (заверенная взыскателем выписка из протокола собрания собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок);

документ о расчете суммы задолженности, размере и сроках уплаты взносов, расходов и дате возникновения обязательства по их внесению (заверенная взыскателем копия лицевого счета с расчетом суммы задолженности или заверенная взыскателем выписка из лицевого счета).

заверенную взыскателем – временной управляющей компанией – копию договора с жилищной инспекцией;

документ о расчете суммы задолженности, о сроках уплаты взносов, расходов и дате возникновения обязательства по их внесению (заверенная взыскателем копия лицевого счета с расчетом суммы задолженности или взыскателем заверенная взыскателем выписка из лицевого счета).

Приказ вводится в действие с 11 октября 2025 года.