Кто относится к законным представителям ребенка, уточнили в Минюсте

Министр юстиции приказом от 3 марта 2025 года внес изменения в Правила совершения нотариальных действий нотариусами, сообщает Zakon.kz.

С 1 июля 2025 года в правилах изменится понятие "законные представители ребенка". В частности, говорится, что законными представителями ребенка являются родители, усыновители, опекун или попечитель, приемный родитель (приемные родители), приемный профессиональный воспитатель (приемные профессиональные воспитатели), патронатный воспитатель и другие заменяющие их лица, осуществляющие в соответствии с законодательством РК заботу, образование, воспитание, защиту прав и законных интересов ребенка.

Кроме того, в соответствие с законодательством приведена преамбула документа.

Приказ вводится в действие с 11 апреля 2025 года, за исключением нормы, которая вводится с 1 июля 2025 года.