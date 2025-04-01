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Право

Кто относится к законным представителям ребенка, уточнили в Минюсте

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 09:17 Фото: Zakon.kz
Министр юстиции приказом от 3 марта 2025 года внес изменения в Правила совершения нотариальных действий нотариусами, сообщает Zakon.kz.

С 1 июля 2025 года в правилах изменится понятие "законные представители ребенка". В частности, говорится, что законными представителями ребенка являются родители, усыновители, опекун или попечитель, приемный родитель (приемные родители), приемный профессиональный воспитатель (приемные профессиональные воспитатели), патронатный воспитатель и другие заменяющие их лица, осуществляющие в соответствии с законодательством РК заботу, образование, воспитание, защиту прав и законных интересов ребенка.

Кроме того, в соответствие с законодательством приведена преамбула документа.

Приказ вводится в действие с 11 апреля 2025 года, за исключением нормы, которая вводится с 1 июля 2025 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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