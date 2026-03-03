Действия нотариусов и размеры ставок: внесены изменения

Приказом и.о. министра юстиции от 26 февраля 2026 года внесены изменения в Правила совершения нотариальных действий нотариусами, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены нормой о том, что совершение нотариальных действий с переводами газетных изданий, книг, статей, монографий, законов и подзаконных актов РК производится с соблюдением авторского права и в порядке, установленном законодательством.

Перевод приобщается к подлинному экземпляру переводимого документа, а при невозможности приобщается к его копии.

Также добавлено, что исполнительная надпись содержит в том числе:

обозначение суммы размеров ставок за совершение нотариальных действий частным нотариусом, уплаченной взыскателем, почтовые расходы, понесенные взыскателем при совершении исполнительной надписи;

Уточняется, что оплата за совершение исполнительной надписи частным нотариусом взимается в соответствии с пунктом 2 статьи 30 Закона и размеров ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами.

При обращении за совершением исполнительной надписи взыскателя, освобожденного от оплаты за совершение нотариальных действий и иных услуг частного нотариуса, обязанность по их уплате возлагается на должника.

При отмене исполнительной надписи сумма, оплаченная нотариусу, за ее совершение, возврату не подлежит.

Вместе с тем в Размерах ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами в новой редакции изложены несколько пунктов.

Так, уточняется, что размер ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами, устанавливается в следующих размерах:

за удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества (земельных участков, жилищ, дач, гаражей, сооружений и иного недвижимого имущества) в городской местности:

дополнено, что если сделка совершается в целях приобретения недвижимого имущества за счет средств, полученных по ипотечному жилищному займу, – 4 МРП ;

; за удостоверение доверенностей на право пользования и управления автомобильными транспортными средствами, тракторами и изготовленных на их базе самоходными шасси и механизмами, прицепами к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами и механизмами, специальными машинами повышенной проходимости без права продажи – 2 МРП;

Также добавлено, что за совершение исполнительной надписи по требованию, предусмотренному подпунктом 9 пункта 2 статьи 92-1 Закона взимается 0,5 МРП.

Нижний предел оплаты за совершение исполнительной надписи по требованиям, предусмотренным подпунктами 6 и 7 пункта 2 статьи 92-1 Закона, составляет 1 МРП.

Правила также дополнены пунктом следующего содержания:

Оплата, произведенная взыскателем нотариусу за совершение исполнительной надписи, а также связанные с этим расходы, понесенные взыскателем, подлежат отнесению на должника.

Приказ вводится в действие с 13 марта 2026 года.