#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Право

Действия нотариусов и размеры ставок: внесены изменения

Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, печать в документ, печать в документы, подписание документа, подписание документов, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 12:20 Фото: freepik
Приказом и.о. министра юстиции от 26 февраля 2026 года внесены изменения в Правила совершения нотариальных действий нотариусами, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены нормой о том, что совершение нотариальных действий с переводами газетных изданий, книг, статей, монографий, законов и подзаконных актов РК производится с соблюдением авторского права и в порядке, установленном законодательством.

Перевод приобщается к подлинному экземпляру переводимого документа, а при невозможности приобщается к его копии.

Также добавлено, что исполнительная надпись содержит в том числе:

  • обозначение суммы размеров ставок за совершение нотариальных действий частным нотариусом, уплаченной взыскателем, почтовые расходы, понесенные взыскателем при совершении исполнительной надписи;

Уточняется, что оплата за совершение исполнительной надписи частным нотариусом взимается в соответствии с пунктом 2 статьи 30 Закона и размеров ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами.

При обращении за совершением исполнительной надписи взыскателя, освобожденного от оплаты за совершение нотариальных действий и иных услуг частного нотариуса, обязанность по их уплате возлагается на должника.

При отмене исполнительной надписи сумма, оплаченная нотариусу, за ее совершение, возврату не подлежит.

Вместе с тем в Размерах ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами в новой редакции изложены несколько пунктов.

Так, уточняется, что размер ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами, устанавливается в следующих размерах:

за удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества (земельных участков, жилищ, дач, гаражей, сооружений и иного недвижимого имущества) в городской местности:

  • дополнено, что если сделка совершается в целях приобретения недвижимого имущества за счет средств, полученных по ипотечному жилищному займу, – 4 МРП;
  • за удостоверение доверенностей на право пользования и управления автомобильными транспортными средствами, тракторами и изготовленных на их базе самоходными шасси и механизмами, прицепами к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами и механизмами, специальными машинами повышенной проходимости без права продажи – 2 МРП; 

Также добавлено, что за совершение исполнительной надписи по требованию, предусмотренному подпунктом 9 пункта 2 статьи 92-1 Закона взимается 0,5 МРП.

Нижний предел оплаты за совершение исполнительной надписи по требованиям, предусмотренным подпунктами 6 и 7 пункта 2 статьи 92-1 Закона, составляет 1 МРП.

Правила также дополнены пунктом следующего содержания:

  • Оплата, произведенная взыскателем нотариусу за совершение исполнительной надписи, а также связанные с этим расходы, понесенные взыскателем, подлежат отнесению на должника.

При отмене исполнительной надписи сумма, оплаченная нотариусу, за ее совершение, возврату не подлежит.

Приказ вводится в действие с 13 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В совершение сделок нотариусами внесли изменения
09:39, 20 февраля 2024
В совершение сделок нотариусами внесли изменения
Действия нотариусов при взыскании долгов с владельцев квартир и парковок
10:59, 01 октября 2025
Действия нотариусов при взыскании долгов с владельцев квартир и парковок
Скорректирован порядок выдачи нотариусами исполнительной надписи
12:42, 16 февраля 2026
Скорректирован порядок выдачи нотариусами исполнительной надписи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лучшая шахматистка Казахстана вошла в топ-10 рейтинга FIDE
11:51, Сегодня
Лучшая шахматистка Казахстана вошла в топ-10 рейтинга FIDE
Стал известен следующий турнир Наримана Курбанова после завоевания "бронзы" Кубка мира
11:32, Сегодня
Стал известен следующий турнир Наримана Курбанова после завоевания "бронзы" Кубка мира
Елена Рыбакина узнала путь к титулу на Индиан-Уэллс-2026
11:14, Сегодня
Елена Рыбакина узнала путь к титулу на Индиан-Уэллс-2026
Появилось официальное заявление о Паралимпиаде на фоне конфликта на Ближнем Востоке
10:49, Сегодня
Появилось официальное заявление о Паралимпиаде на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: