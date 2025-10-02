#АЭС в Казахстане
#Интересное
Право

Утверждена форма об информации, запрашиваемой при процедуре банкротства, и правила ее предоставления

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 09:46 Фото: pixabay
Министр финансов приказом от 29 сентября 2025 года утвердил формы текущей и запрашиваемой информации о ходе осуществления процедуры банкротства, а также Правила и сроки ее предоставления, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила определяют порядок и сроки предоставления финансовым управляющим в территориальные органы государственных доходов текущей и запрашиваемой информации о ходе осуществления процедуры банкротства.

Финансовый управляющий предоставляет в соответствующий территориальный орган государственных доходов ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, текущую информацию о ходе осуществления процедуры банкротства по указанной форме.

При этом текущая информация за отчетный период представляется с нарастающим итогом с приложением копий документов, подтверждающих сведения, указанные в текущей информации.

Предоставление подтверждающих документов, направленных ранее в соответствующий территориальный орган государственных доходов, не требуется. Подтверждающие документы предоставляются по сведениям, вновь внесенным в текущую информацию.

При заполнении текущей информации не допускаются исправления, подчистки и помарки.

Текущая информация предоставляется финансовым управляющим в электронной форме через интернет-ресурс регисторской информационной системы, размещенной в сети интернет по адресу: qoldau.kz.

Датой предоставления финансовым управляющим текущей информации в зависимости от способа ее предоставления является дата:

  • приема текущей информации соответствующим территориальным органом государственных доходов в явочном порядке;
  • отметки о приеме текущей информации почтовой или иной организации связи по почте заказным письмом с уведомлением;
  • получения уведомления о принятии или непринятии текущей информации веб-порталом, в случае предоставления ее в электронной форме, допускающем компьютерную обработку информации.  

На основании запрашиваемой информации о ходе осуществления процедуры банкротства территориального органа государственных доходов финансовый управляющий не позднее 10 рабочих дней со дня поступления запроса представляет пояснение в соответствующий территориальный орган государственных доходов, за исключением случаев, когда более длительный срок исполнения указан в самом запросе.

Предоставляемое финансовым управляющим пояснение на бумажном носителе подписывается финансовым управляющим, в электронной форме заверяется электронной цифровой подписью финансового управляющего.

Текущая информация о ходе осуществления процедуры банкротства предусматривает 34 мероприятия по контролю деятельности финансового управляющего, в том числе:

  • Определение о возбуждении дела о применении процедуры судебного банкротства.
  • Направление в уполномоченный орган для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа объявления о возбуждении производства по делу о применении процедуры судебного банкротства и порядке заявления требований кредиторами.
  • Представление в суд заключения по результатам осуществления сбора сведений о финансовом состоянии должника.
  • Решение суда о применении процедуры судебного банкротства.
  • Вступление в законную силу решения суда о применении процедуры судебного банкротства.
  • Направление в уполномоченный орган реестра требований кредиторов для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.
  • Акт инвентаризации имущества должника.
  • Отчет об оценке.
  • Направление залоговому кредитору предложения о принятии заложенного имущества в натуре.
  • Передача заложенного имущества залоговому кредитору в счет удовлетворения его требований.
  • Направление кредиторам проекта плана продажи имущественной массы должника.
  • Проведение электронного аукциона.
  • Решения суда о продлении процедуры судебного банкротства и т.д.

Приказ вводится в действие с 12 октября 2025 года.

Ранее мы рассказали, что утверждены Правила выплаты вознаграждения финансовому управляющему уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере государственного управления по восстановлению платежеспособности и банкротства граждан РК.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
