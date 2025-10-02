Утверждена форма об информации, запрашиваемой при процедуре банкротства, и правила ее предоставления

Министр финансов приказом от 29 сентября 2025 года утвердил формы текущей и запрашиваемой информации о ходе осуществления процедуры банкротства, а также Правила и сроки ее предоставления, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила определяют порядок и сроки предоставления финансовым управляющим в территориальные органы государственных доходов текущей и запрашиваемой информации о ходе осуществления процедуры банкротства.

Финансовый управляющий предоставляет в соответствующий территориальный орган государственных доходов ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, текущую информацию о ходе осуществления процедуры банкротства по указанной форме.

При этом текущая информация за отчетный период представляется с нарастающим итогом с приложением копий документов, подтверждающих сведения, указанные в текущей информации.

Предоставление подтверждающих документов, направленных ранее в соответствующий территориальный орган государственных доходов, не требуется. Подтверждающие документы предоставляются по сведениям, вновь внесенным в текущую информацию.

При заполнении текущей информации не допускаются исправления, подчистки и помарки.

Текущая информация предоставляется финансовым управляющим в электронной форме через интернет-ресурс регисторской информационной системы, размещенной в сети интернет по адресу: qoldau.kz.

Датой предоставления финансовым управляющим текущей информации в зависимости от способа ее предоставления является дата:

приема текущей информации соответствующим территориальным органом государственных доходов в явочном порядке;

отметки о приеме текущей информации почтовой или иной организации связи по почте заказным письмом с уведомлением;

получения уведомления о принятии или непринятии текущей информации веб-порталом, в случае предоставления ее в электронной форме, допускающем компьютерную обработку информации.

На основании запрашиваемой информации о ходе осуществления процедуры банкротства территориального органа государственных доходов финансовый управляющий не позднее 10 рабочих дней со дня поступления запроса представляет пояснение в соответствующий территориальный орган государственных доходов, за исключением случаев, когда более длительный срок исполнения указан в самом запросе.

Предоставляемое финансовым управляющим пояснение на бумажном носителе подписывается финансовым управляющим, в электронной форме заверяется электронной цифровой подписью финансового управляющего.

Текущая информация о ходе осуществления процедуры банкротства предусматривает 34 мероприятия по контролю деятельности финансового управляющего, в том числе:

Определение о возбуждении дела о применении процедуры судебного банкротства.

Направление в уполномоченный орган для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа объявления о возбуждении производства по делу о применении процедуры судебного банкротства и порядке заявления требований кредиторами.

Представление в суд заключения по результатам осуществления сбора сведений о финансовом состоянии должника.

Решение суда о применении процедуры судебного банкротства.

Вступление в законную силу решения суда о применении процедуры судебного банкротства.

Направление в уполномоченный орган реестра требований кредиторов для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Акт инвентаризации имущества должника.

Отчет об оценке.

Направление залоговому кредитору предложения о принятии заложенного имущества в натуре.

Передача заложенного имущества залоговому кредитору в счет удовлетворения его требований.

Направление кредиторам проекта плана продажи имущественной массы должника.

Проведение электронного аукциона.

Решения суда о продлении процедуры судебного банкротства и т.д.

Приказ вводится в действие с 12 октября 2025 года.

