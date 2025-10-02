Утверждена форма об информации, запрашиваемой при процедуре банкротства, и правила ее предоставления
В частности, правила определяют порядок и сроки предоставления финансовым управляющим в территориальные органы государственных доходов текущей и запрашиваемой информации о ходе осуществления процедуры банкротства.
Финансовый управляющий предоставляет в соответствующий территориальный орган государственных доходов ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, текущую информацию о ходе осуществления процедуры банкротства по указанной форме.
При этом текущая информация за отчетный период представляется с нарастающим итогом с приложением копий документов, подтверждающих сведения, указанные в текущей информации.
Предоставление подтверждающих документов, направленных ранее в соответствующий территориальный орган государственных доходов, не требуется. Подтверждающие документы предоставляются по сведениям, вновь внесенным в текущую информацию.
При заполнении текущей информации не допускаются исправления, подчистки и помарки.
Текущая информация предоставляется финансовым управляющим в электронной форме через интернет-ресурс регисторской информационной системы, размещенной в сети интернет по адресу: qoldau.kz.
Датой предоставления финансовым управляющим текущей информации в зависимости от способа ее предоставления является дата:
- приема текущей информации соответствующим территориальным органом государственных доходов в явочном порядке;
- отметки о приеме текущей информации почтовой или иной организации связи по почте заказным письмом с уведомлением;
- получения уведомления о принятии или непринятии текущей информации веб-порталом, в случае предоставления ее в электронной форме, допускающем компьютерную обработку информации.
На основании запрашиваемой информации о ходе осуществления процедуры банкротства территориального органа государственных доходов финансовый управляющий не позднее 10 рабочих дней со дня поступления запроса представляет пояснение в соответствующий территориальный орган государственных доходов, за исключением случаев, когда более длительный срок исполнения указан в самом запросе.
Предоставляемое финансовым управляющим пояснение на бумажном носителе подписывается финансовым управляющим, в электронной форме заверяется электронной цифровой подписью финансового управляющего.
Текущая информация о ходе осуществления процедуры банкротства предусматривает 34 мероприятия по контролю деятельности финансового управляющего, в том числе:
- Определение о возбуждении дела о применении процедуры судебного банкротства.
- Направление в уполномоченный орган для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа объявления о возбуждении производства по делу о применении процедуры судебного банкротства и порядке заявления требований кредиторами.
- Представление в суд заключения по результатам осуществления сбора сведений о финансовом состоянии должника.
- Решение суда о применении процедуры судебного банкротства.
- Вступление в законную силу решения суда о применении процедуры судебного банкротства.
- Направление в уполномоченный орган реестра требований кредиторов для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.
- Акт инвентаризации имущества должника.
- Отчет об оценке.
- Направление залоговому кредитору предложения о принятии заложенного имущества в натуре.
- Передача заложенного имущества залоговому кредитору в счет удовлетворения его требований.
- Направление кредиторам проекта плана продажи имущественной массы должника.
- Проведение электронного аукциона.
- Решения суда о продлении процедуры судебного банкротства и т.д.
Приказ вводится в действие с 12 октября 2025 года.
