#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Право

Компенсации потери биоразнообразия: внесены изменения в правила

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 11:50 Фото: Zakon.kz
Приказом министра экологии и природных ресурсов от 15 октября 2025 года внесены изменения в Правила выполнения компенсации потери биоразнообразия, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что компенсация потери биоразнообразия должна быть ориентирована на постоянный и долгосрочный прирост биоразнообразия и осуществляется в виде:

  • внедрения на основе результатов научных исследований такого же или другого, имеющего не менее важное значение для окружающей среды вида биоразнообразия на той же территории или на другой территории, где такое биоразнообразие имеет более важное значение. 

При этом уточняется, что восстановление биоразнообразия, утраченного в результате осуществленной деятельности, реализуется посредством искусственного воссоздания утрачиваемых компонентов биологической системы (почва, ландшафт, растения, деревья, насекомые, животные) на той же территории, где ранее находились данные компоненты биологической системы.

В случае невозможности непосредственного восстановления утрачиваемых компонентов биологической системы, компенсация потери биоразнообразия выполняется путем интродукции компонентов биологической системы (растения, деревья, насекомые, животные) за пределами территории, где ранее находились данные компоненты биологической системы, либо путем искусственного создания других ценных для экологической системы компонентов биологической системы (почва, ландшафт, растения, деревья, насекомые, животные).

Приказ вводится в действие с 31 октября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Проведение тендеров нацпарками: внесены изменения
16:16, 13 октября 2025
Проведение тендеров нацпарками: внесены изменения
Изменились правила выдачи путевок на охоту
14:24, 13 октября 2025
Изменились правила выдачи путевок на охоту
Проведение камерального контроля: внесены изменения в правила
10:28, 22 сентября 2025
Проведение камерального контроля: внесены изменения в правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: