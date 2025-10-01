Утверждены ставки за нотариальное удостоверение документов

Приказом министра юстиции от 27 сентября 2025 года утверждены размеры ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами, сообщает Zakon.kz.

Размер ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами устанавливается в следующих размерах:

за удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества (земельных участков, жилищ, дач, гаражей, сооружений и иного недвижимого имущества) в городской местности:

если одной из сторон является юридическое лицо, – 17 МРП (66 844 тенге в 2025 году);

стоимостью до 30 МРП:

детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 3 МРП (11 796 тенге) ;

; другим лицам – 8 МРП (31 456 тенге);

стоимостью свыше 30 МРП:

детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 7 МРП (27 524 тенге) ;

; другим лицам – 12 МРП (47 184 тенге);

за удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества (земельных участков, жилищ, дач, гаражей, сооружений и иного недвижимого имущества) в сельской местности:

если одной из сторон является юридическое лицо, – 3 МРП ;

; детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 1,5 МРП (5 898 тенге) ;

; другим лицам – 2,7 МРП (10 616 тенге);

за удостоверение договоров отчуждения автомобильных транспортных средств, тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости:

если одной из сторон является юридическое лицо, – 12 МРП (47 184 тенге );

); детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам – 4 МРП (15 728 тенге) ;

; другим лицам – 10 МРП (39 320 тенге) ;

; за удостоверение договоров аренды, займа (за исключением договоров ипотечного жилищного займа), задатка, лизинга, подряда, брачных контрактов, раздела имущества, находящегося в общей собственности, раздела наследственного имущества, соглашений по уплате алиментов, учредительных договоров – 10 МРП ;

; за удостоверение договоров поручительства и гарантии – 1,5 МРП (5898 тенге) ;

; за удостоверение договоров ипотечного жилищного займа – 4 МРП ;

; за удостоверение договоров залога недвижимости по ипотечным жилищным займам – 4 МРП;

за удостоверение иных договоров залога – 10 МРП ;

; за удостоверение завещаний – 3 МРП (11 796 тенге );

); за выдачу свидетельств о праве на наследство – 4 МРП за каждое выданное свидетельство;

за каждое выданное свидетельство; за выдачу свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и иных лиц, имеющих имущество на праве общей совместной собственности, – 5 МРП (19 660 тенге) ;

; за принятие мер по охране наследственного имущества – 8 МРП (31 456 тенге) ;

; за удостоверение доверенностей на право пользования и управления автомобильными транспортными средствами, тракторами и изготовленных на их базе самоходными шасси и механизмами, прицепами к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами и механизмами, специальными машинами повышенной проходимости без права продажи – 4 МРП ;

; за удостоверение доверенностей на право пользования и распоряжения имуществом – 2,5 МРП (9830 тенге);

за удостоверение прочих доверенностей:

- для физических лиц – 1,1 МРП (4352 тенге);

- для юридических лиц – 2,5 МРП (9830 тенге);

за удостоверение согласий, для которых законодательством РК предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение, – 1,5 МРП (5898 тенге );

); за совершение морского протеста – 5,5 МРП (21 626 тенге) ;

; за свидетельствование верности копий документов и выписок из документов (за страницу):

- для физических лиц – 0,1 МРП (393 тенге);

- для юридических лиц – 0,17 МРП (668 тенге);

за свидетельствование подлинности подписи на документах, а также верности перевода документов с одного языка на другой (за каждый документ):

для физических лиц – 0,53 МРП (2083 тенге) ;

; для юридических лиц – 1,1 МРП (4325 тенге);

при удостоверении равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом, документу на бумажном носителе (за страницу):

для физических лиц – 0,3 МРП (1179 тенге) ;

; для юридических лиц – 0,4 МРП (1572 тенге);

при удостоверении равнозначности документа, изготовленного нотариусом на бумажном носителе, электронному документу (за страницу):

для физических лиц – 0,3 МРП;

для юридических лиц – 0,4 МРП;

Кроме того:

за передачу заявлений физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам – 0,7 МРП (2752 тенге) ;

; за выдачу нотариально засвидетельствованных копий документов – 0,7 МРП ;

; за выдачу дубликата – 3 МРП ;

; за совершение протеста векселя и за удостоверение неоплаты чека – 1,5 МРП;

за совершение исполнительной надписи:

- для физических лиц – 0,2 процента от взыскиваемой суммы или рыночной стоимости истребуемого иного движимого имущества, но не менее 1 МРП и не более 50 МРП;

- для юридических лиц – 1 процент от взыскиваемой суммы или рыночной стоимости истребуемого иного движимого имущества, но не менее 1,5 МРП и не более 100 МРП.

за хранение документов и ценных бумаг – 0,6 МРП за каждый месяц;

за каждый месяц; при вскрытии конверта с секретным завещанием и оглашении секретного завещания – 1,2 МРП;

при выдаче свидетельства о принятии секретного завещания – 1,2 МРП;

за совершение других нотариальных действий, предусмотренных иными законами республики, – 7,2 МРП (28 310 тенге).

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.