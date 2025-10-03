#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Право

Идентификация сельскохозяйственных животных: внесены изменения

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 14:18 Фото: primeminister.kz
Приказом и.о. министра сельского хозяйства от 25 сентября 2025 года внесены изменения в Правила идентификации сельскохозяйственных животных, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что дополнительно для всех видов сельскохозяйственных животных допускается присвоение индивидуального номера следующими способами:

  • электронный способ идентификации (бирки с радиочастотной меткой, болюсы, чипы, другие изделия (средства), используемые для проведения идентификации сельскохозяйственных животных);
  • татуировка;
  • таврение.

При этом на сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских и фермерских хозяйствах присвоение индивидуального номера сельскохозяйственным животным допускается способами, указанными в настоящем пункте, для:

  • проведения внутрихозяйственного учета поголовья животных;
  • временного присвоения индивидуального номера животному до его проведения способами, указанными выше.

Временное присвоение индивидуального номера сельскохозяйственным животным осуществляется последовательно согласно эмиссии индивидуальных номеров.

Указывается, что в период карантинирования животных (крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, верблюдов), предназначенных для вывоза в третьи страны или государства-члены Евразийского экономического союза, дополнительно осуществляется присвоение индивидуального номера электронным способом идентификации (бирки с радиочастотной меткой).

Присвоение индивидуального номера сельскохозяйственным животным способами, указанными в настоящем пункте, осуществляется владельцами животных.

Приказ вводится в действие с 3 декабря 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Что изменится в жизни казахстанцев с октября 2025 года
16:35, 01 октября 2025
Что изменится в жизни казахстанцев с октября 2025 года
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
12:06, 02 сентября 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
НДС, плата за роскошь, льготы – ответы на частые вопросы о новом Налоговом кодексе
10:11, 12 августа 2025
НДС, плата за роскошь, льготы – ответы на частые вопросы о новом Налоговом кодексе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: