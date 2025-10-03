Идентификация сельскохозяйственных животных: внесены изменения
Так, говорится, что дополнительно для всех видов сельскохозяйственных животных допускается присвоение индивидуального номера следующими способами:
- электронный способ идентификации (бирки с радиочастотной меткой, болюсы, чипы, другие изделия (средства), используемые для проведения идентификации сельскохозяйственных животных);
- татуировка;
- таврение.
При этом на сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских и фермерских хозяйствах присвоение индивидуального номера сельскохозяйственным животным допускается способами, указанными в настоящем пункте, для:
- проведения внутрихозяйственного учета поголовья животных;
- временного присвоения индивидуального номера животному до его проведения способами, указанными выше.
Временное присвоение индивидуального номера сельскохозяйственным животным осуществляется последовательно согласно эмиссии индивидуальных номеров.
Указывается, что в период карантинирования животных (крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, верблюдов), предназначенных для вывоза в третьи страны или государства-члены Евразийского экономического союза, дополнительно осуществляется присвоение индивидуального номера электронным способом идентификации (бирки с радиочастотной меткой).
Присвоение индивидуального номера сельскохозяйственным животным способами, указанными в настоящем пункте, осуществляется владельцами животных.
Приказ вводится в действие с 3 декабря 2025 года.