Актуализировать сведения о сельскохозяйственных животных будут по-новому
Уточняется, что корректировке в базе данных подлежат следующие сведения о сельскохозяйственном животном:
- индивидуальный номер сельскохозяйственного животного;
- вид;
- сведения о кастрации сельскохозяйственного животного.
Напомним, ранее корректировали также пол, дату рождения и породу.
Услугу оказывают государственные ветеринарные организации, созданные местными исполнительными органами областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через:
- услугодателя;
- веб-портал "электронного правительства".
Для актуализации сведений о владельце сельскохозяйственных животных, а также сведений об идентифицированных сельскохозяйственных животных требуются:
- заявление;
- копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для актуализации в базе данных сведений о владельце сельскохозяйственных животных, а также сведений об идентифицированных сельскохозяйственных животных;
- копии документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право на сельскохозяйственные животные, к которым относятся: договоры, сделки, передаточные акты, разделительные балансы, документы о праве на наследование имущества, составленные в соответствии с требованиями гражданского законодательства, исполнительный лист с приложением копии судебного решения, постановления, уведомления судебного исполнителя о действиях, подлежащих исполнению.
Для корректировки в базе данных сведений о владельце требуются:
- заявление;
- копия ветеринарного паспорта.
Для корректировки в базе данных сведений о животном:
- заявление на проведение актуализации (корректировки) сведений о сельскохозяйственных животных в базе данных.
Ответственный специалист в области ветеринарии в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов:
- проверяет в базе данных имеющиеся сведения о владельце сельскохозяйственных животных, о сельскохозяйственных животных, которые заявлены на актуализацию (корректировку), и определяет их соответствие представленным документам;
- изучает документы, представленные услугополучателем для актуализации (корректировки) сведений в базе данных;
- по корректировкам сведений о виде и кастрации сельскохозяйственных животных осуществляет выезд для сверки сведений с участием представителей подразделений местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, территориального подразделения ведомства соответствующей административно-территориальной единицы. По результатам выезда для сверки сведений о сельскохозяйственном животном составляется акт актуализации (корректировки) сведений о сельскохозяйственных животных в базе данных.
При отсутствии оснований для отказа в оказании государственной услуги ответственный специалист в области ветеринарии в течение установленного срока осуществляет в базе данных актуализацию (корректировку) сведений о сельскохозяйственном животном и оформляет выписку о проведении актуализации (корректировки) сведений.
Выписка оформляется в электронной форме в базе данных, заверяется ЭЦП руководителя услугодателя и направляется услугополучателю в личный кабинет на портале либо распечатывается из базы данных и выдается услугополучателю на бумажном носителе.
При наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги ответственный специалист в области ветеринарии уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.
Процедура заслушивания проводится в соответствии со статьей 73 АППК РК.
По результатам заслушивания услугодатель принимает решение об актуализации (корректировке) сведений о сельскохозяйственных животных, либо о мотивированном отказе в оказании государственной услуги.
Мотивированный отказ в оказании государственной услуги оформляется в электронной форме, заверяется ЭЦП руководителя услугодателя, направляется в личный кабинет услугополучателя на портале либо выдается нарочно.
При установлении в судебном порядке факта по актуализации (корректировке) сведений о сельскохозяйственных животных в базе данных услугодатель осуществляет актуализацию (корректировку) сведений о сельскохозяйственных животных в базе данных на основании решения суда.
Доступ к функционалу базы данных, предназначенному для актуализации (корректировки) сведений о сельскохозяйственных животных на основании решения суда, предоставляется ведомством в соответствии с законом об информатизации.
Приказ вводится в действие с 31 августа 2025 года.