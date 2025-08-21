Актуализировать сведения о сельскохозяйственных животных будут по-новому

И.о. министра сельского хозяйства приказом от 15 августа 2025 года внес изменения в Правила формирования и ведения базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных и выдачи выписки из нее, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что корректировке в базе данных подлежат следующие сведения о сельскохозяйственном животном:

индивидуальный номер сельскохозяйственного животного;

вид;

сведения о кастрации сельскохозяйственного животного.

Напомним, ранее корректировали также пол, дату рождения и породу.

Услугу оказывают государственные ветеринарные организации, созданные местными исполнительными органами областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через:

услугодателя;

веб-портал "электронного правительства".

Для актуализации сведений о владельце сельскохозяйственных животных, а также сведений об идентифицированных сельскохозяйственных животных требуются:

заявление;

копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для актуализации в базе данных сведений о владельце сельскохозяйственных животных, а также сведений об идентифицированных сельскохозяйственных животных;

копии документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право на сельскохозяйственные животные, к которым относятся: договоры, сделки, передаточные акты, разделительные балансы, документы о праве на наследование имущества, составленные в соответствии с требованиями гражданского законодательства, исполнительный лист с приложением копии судебного решения, постановления, уведомления судебного исполнителя о действиях, подлежащих исполнению.

Для корректировки в базе данных сведений о владельце требуются:

заявление;

копия ветеринарного паспорта.

Для корректировки в базе данных сведений о животном:

заявление на проведение актуализации (корректировки) сведений о сельскохозяйственных животных в базе данных.

Ответственный специалист в области ветеринарии в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов:

проверяет в базе данных имеющиеся сведения о владельце сельскохозяйственных животных, о сельскохозяйственных животных, которые заявлены на актуализацию (корректировку), и определяет их соответствие представленным документам;

изучает документы, представленные услугополучателем для актуализации (корректировки) сведений в базе данных;

по корректировкам сведений о виде и кастрации сельскохозяйственных животных осуществляет выезд для сверки сведений с участием представителей подразделений местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, территориального подразделения ведомства соответствующей административно-территориальной единицы. По результатам выезда для сверки сведений о сельскохозяйственном животном составляется акт актуализации (корректировки) сведений о сельскохозяйственных животных в базе данных.

При отсутствии оснований для отказа в оказании государственной услуги ответственный специалист в области ветеринарии в течение установленного срока осуществляет в базе данных актуализацию (корректировку) сведений о сельскохозяйственном животном и оформляет выписку о проведении актуализации (корректировки) сведений.

Выписка оформляется в электронной форме в базе данных, заверяется ЭЦП руководителя услугодателя и направляется услугополучателю в личный кабинет на портале либо распечатывается из базы данных и выдается услугополучателю на бумажном носителе.

При наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги ответственный специалист в области ветеринарии уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Процедура заслушивания проводится в соответствии со статьей 73 АППК РК.

По результатам заслушивания услугодатель принимает решение об актуализации (корректировке) сведений о сельскохозяйственных животных, либо о мотивированном отказе в оказании государственной услуги.

Мотивированный отказ в оказании государственной услуги оформляется в электронной форме, заверяется ЭЦП руководителя услугодателя, направляется в личный кабинет услугополучателя на портале либо выдается нарочно.

При установлении в судебном порядке факта по актуализации (корректировке) сведений о сельскохозяйственных животных в базе данных услугодатель осуществляет актуализацию (корректировку) сведений о сельскохозяйственных животных в базе данных на основании решения суда.

Доступ к функционалу базы данных, предназначенному для актуализации (корректировки) сведений о сельскохозяйственных животных на основании решения суда, предоставляется ведомством в соответствии с законом об информатизации.

Приказ вводится в действие с 31 августа 2025 года.