Идентификация молодняка сельскохозяйственных животных: внесены изменения

Приказом и.о. министра сельского хозяйства от 5 мая 2025 года внесены изменения в Правила идентификации сельскохозяйственных животных, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что идентификация молодняка сельскохозяйственных животных, принадлежащего физическим лицам, осуществляется не менее чем за три рабочих дня до достижения возраста сельскохозяйственного животного:

телят, ягнят, козлят, верблюжат – по истечении семи дней со дня рождения;

жеребят – с четырехмесячного возраста (при таврении), по истечении семи дней со дня рождения (при чипировании);

молодняк однокопытных животных (ослы, мулы, пони, зебра, кулан и другие животные) – с четырехмесячного возраста (при таврении), по истечении семи дней со дня рождения (при чипировании);

племенных поросят, поросят, предназначенных для дальнейшего разведения и воспроизводства, и поросят, которые содержатся в хозяйствах населения, – по истечении семи дней со дня рождения;

поросят, содержащихся в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских и фермерских хозяйствах и предназначенных для промышленного выращивания, откорма с последующим убоем до достижения девятимесячного возраста, – по истечении семи дней со дня рождения;

поросят, не забитых до девятимесячного возраста, содержащихся в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских и фермерских хозяйствах и предназначенных для промышленного выращивания и откорма, – по истечении семи дней со дня наступления девятимесячного возраста.

Идентификация молодняка сельскохозяйственных животных, принадлежащего сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским и фермерским хозяйствам, осуществляется в соответствии с графиком предстоящего отела (окота, опороса), представленным руководителем в соответствующее подразделение местного исполнительного органа, осуществляющее деятельность в области ветеринарии, и в ветеринарную организацию.

При этом в правила добавлено, что при идентификации молодняка сельскохозяйственного животного сведения о нем вносятся в базу данных и ветеринарный паспорт с указанием индивидуального номера матери, указанного в ведомости о проведении идентификации сельскохозяйственных животных по форме.

Приказ вводится в действие с 25 мая 2025 года.