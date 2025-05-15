Идентификация молодняка сельскохозяйственных животных: внесены изменения
В частности, уточняется, что идентификация молодняка сельскохозяйственных животных, принадлежащего физическим лицам, осуществляется не менее чем за три рабочих дня до достижения возраста сельскохозяйственного животного:
- телят, ягнят, козлят, верблюжат – по истечении семи дней со дня рождения;
- жеребят – с четырехмесячного возраста (при таврении), по истечении семи дней со дня рождения (при чипировании);
- молодняк однокопытных животных (ослы, мулы, пони, зебра, кулан и другие животные) – с четырехмесячного возраста (при таврении), по истечении семи дней со дня рождения (при чипировании);
- племенных поросят, поросят, предназначенных для дальнейшего разведения и воспроизводства, и поросят, которые содержатся в хозяйствах населения, – по истечении семи дней со дня рождения;
- поросят, содержащихся в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских и фермерских хозяйствах и предназначенных для промышленного выращивания, откорма с последующим убоем до достижения девятимесячного возраста, – по истечении семи дней со дня рождения;
- поросят, не забитых до девятимесячного возраста, содержащихся в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских и фермерских хозяйствах и предназначенных для промышленного выращивания и откорма, – по истечении семи дней со дня наступления девятимесячного возраста.
Идентификация молодняка сельскохозяйственных животных, принадлежащего сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским и фермерским хозяйствам, осуществляется в соответствии с графиком предстоящего отела (окота, опороса), представленным руководителем в соответствующее подразделение местного исполнительного органа, осуществляющее деятельность в области ветеринарии, и в ветеринарную организацию.
При этом в правила добавлено, что при идентификации молодняка сельскохозяйственного животного сведения о нем вносятся в базу данных и ветеринарный паспорт с указанием индивидуального номера матери, указанного в ведомости о проведении идентификации сельскохозяйственных животных по форме.
Приказ вводится в действие с 25 мая 2025 года.