Субсидирование купонного вознаграждения по облигациям: внесены изменения

Приказом и.о. министра сельского хозяйства от 15 декабря 2025 года внесены изменения в Правила субсидирования купонного вознаграждения по облигациям, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что рабочий орган за 10 рабочих дней до даты начала купонных выплат по облигационному займу перечисляет платежом на банковский счет эмитента, являющегося оператором по зерновому рынку, субсидируемую часть купонного вознаграждения, согласно заключенному соглашению.

При этом перечисление субсидий по купонному вознаграждению, начисляемому по облигациям оператора по зерновому рынку в отчетном году, осуществляется не позднее 30 января отчетного года авансовым платежом на банковский счет эмитента в пределах средств, предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год.

В случае оплаты эмитентом, в том числе являющегося оператором по зерновому рынку, купонного вознаграждения по облигациям за счет собственных средств, рабочий орган возмещает эмитенту ранее оплаченную часть купонного вознаграждения по облигациям путем перечисления суммы субсидируемой части купонного вознаграждения на банковский счет эмитента.

Также говорится, что рабочий орган при наличии средств субсидий перечисляет авансовым платежом 100% купонного вознаграждения по облигациям, срок выпуска которых составляет до 18 месяцев включительно, на банковский счет эмитента, в том числе являющегося оператором по зерновому рынку, подлежащего уплате по облигациям, согласно заключенному соглашению.

Допускается погашение эмитентом купонного вознаграждения по облигациям авансом.

Эмитент, за исключением оператора по зерновому рынку, после получения средств субсидий, либо при наличии постановления правительства РК о выделении средств из резерва правительства, либо при наличии в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год средств на субсидирование купонного вознаграждения, осуществляет финансирование заемщиков в виде кредитов по льготной ставке вознаграждения за счет краткосрочных/среднесрочных облигаций путем заключения договоров займа на общую сумму, на которую предусмотрены субсидии в размере 100% купонного вознаграждения.

За счет указанных краткосрочных/среднесрочных облигаций допускается:

замещение ранее выданных кредитных средств на финансирование проектов агропромышленного комплекса по договорам займа, заключенным с 1 июля 2025 года . При этом не допускается замещение бюджетных кредитов;

. При этом не допускается замещение бюджетных кредитов; замещение ранее выданных кредитных средств на проведение весенне-полевых и уборочных работ по договорам займа, заключенным с 1 ноября 2023 года ;

; рефинансирование обязательств заемщиков банков второго уровня, социально-предпринимательских корпораций, региональных инвестиционных центров и микрофинансовых организаций по договорам займа, заключенным с 1 ноября 2023 года на проведение весенне-полевых и уборочных работ.

Допускается предоставление (открытие) эмитентом кредитной линии заемщику на срок, не превышающий 36 месяцев. При этом срок кредита, предоставляемого в рамках кредитной линии, не должен превышать срока обращения облигаций.

Субсидирование купонного вознаграждения по долгосрочным облигационным займам эмитента осуществляется на следующих условиях:

субсидирование составляет полный размер купонного вознаграждения облигационного займа;

предельный размер субсидирования не превышает суммарного значения базовой ставки Национального банка РК на момент привлечения облигационного займа плюс 2,5%. При этом датой привлечения облигационного займа считается дата проведения торгов/подписки, которая публикуется на официальном интернет-ресурсе акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" kase.kz ( распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 2025 года );

); срок погашения облигационного займа – согласно условиям Проспекта.

При этом допускается субсидирование ставки купонного вознаграждения по долгосрочным облигациям эмитента, выпущенным с целью рефинансирования или погашения размещенных облигаций, по которым осуществляется субсидирование купонного вознаграждения.

Приказ вводится в действие с 23 декабря 2025 года.