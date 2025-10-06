Минтруда будет учитывать не работающих в течение трех месяцев казахстанцев и не отчисляющих пенсионные взносы

Постановлением правительства от 29 сентября 2025 года внесены изменения в перечень государственных органов, ответственных за предоставление данных по категориям лиц, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень определяет государственные органы, ответственные за предоставление данных по категориям лиц, указанным в пункте 1 статьи 26 и пункте 1 статьи 26-1 Закона "Об обязательном социальном медицинском страховании", и иностранцам, временно пребывающим на территории Казахстана и являющимися трудовыми мигрантами, а также членам их семей из государств – членов Евразийского экономического союза в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" для дальнейшей передачи в информационную систему обязательного социального медицинского страхования.

Несколько строк перечня изложены в новой редакции.

Так, говорится, что Министерство труда и социальной защиты ответственно за предоставление данных по следующим категориям лиц:

Лица, зарегистрированные в качестве безработных, за исключением лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места или направленных на профессиональное обучение на рабочем месте у работодателя, – ИС "Рынок труда".

Неработающие получатели государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающие ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью), – автоматизированная ИС "Централизованная база данных получателей пенсий и пособий", ИС "Организация обработки платежей".

Неработающие получатели государственного пособия, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью первой группы, – автоматизированная ИС "Централизованная база данных получателей пенсий и пособий", ИС "Организация обработки платежей".

Получатели пенсионных выплат, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, – автоматизированная ИС "Централизованная база данных получателей пенсий и пособий", ИС "Организация обработки платежей". По данной категории также ответственна Судебная администрация РК.

Вместе с тем перечень дополнен строкой:

Неработающие лица, не отчисляющие обязательные пенсионные взносы в течение последних трех месяцев и относящиеся к кризисному или экстренному уровням социального благополучия, – аналитическое решение "Цифровая карта семьи".

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.