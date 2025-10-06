#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
547.57
642.63
6.68
Право

Минтруда будет учитывать не работающих в течение трех месяцев казахстанцев и не отчисляющих пенсионные взносы

Население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, люди , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 09:41 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 29 сентября 2025 года внесены изменения в перечень государственных органов, ответственных за предоставление данных по категориям лиц, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень определяет государственные органы, ответственные за предоставление данных по категориям лиц, указанным в пункте 1 статьи 26 и пункте 1 статьи 26-1 Закона "Об обязательном социальном медицинском страховании", и иностранцам, временно пребывающим на территории Казахстана и являющимися трудовыми мигрантами, а также членам их семей из государств – членов Евразийского экономического союза в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" для дальнейшей передачи в информационную систему обязательного социального медицинского страхования.

Несколько строк перечня изложены в новой редакции.

Так, говорится, что Министерство труда и социальной защиты ответственно за предоставление данных по следующим категориям лиц:

  • Лица, зарегистрированные в качестве безработных, за исключением лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места или направленных на профессиональное обучение на рабочем месте у работодателя, – ИС "Рынок труда".
  • Неработающие получатели государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающие ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью), – автоматизированная ИС "Централизованная база данных получателей пенсий и пособий", ИС "Организация обработки платежей".
  • Неработающие получатели государственного пособия, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью первой группы, – автоматизированная ИС "Централизованная база данных получателей пенсий и пособий", ИС "Организация обработки платежей".
  • Получатели пенсионных выплат, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, – автоматизированная ИС "Централизованная база данных получателей пенсий и пособий", ИС "Организация обработки платежей". По данной категории также ответственна Судебная администрация РК.

Вместе с тем перечень дополнен строкой:

  • Неработающие лица, не отчисляющие обязательные пенсионные взносы в течение последних трех месяцев и относящиеся к кризисному или экстренному уровням социального благополучия, – аналитическое решение "Цифровая карта семьи".

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Алматинцы начнут получать новые лекарства бесплатно с 6 октября
10:13, Сегодня
Алматинцы начнут получать новые лекарства бесплатно с 6 октября
Министерство транспорта наделили новыми функциями
10:08, 02 октября 2025
Министерство транспорта наделили новыми функциями
Уплата пенсионных взносов: новые изменения с 28 сентября
11:24, 18 сентября 2024
Уплата пенсионных взносов: новые изменения с 28 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: