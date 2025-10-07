Определен порядок представления юрлицами данных о получении и трате денег от иностранных организаций

Подготовлен приказ о некоторых вопросах, связанных с лицом или структурным подразделением юридического лица, получающими и расходующими деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства, сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – установление порядка и сроков представления лицами и структурными подразделениями юридических лиц сведений о получении и расходовании денег или иного имущества от иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства, а также формы таких сведений, формы уведомления органов государственных доходов, порядка формирования базы данных.

Как ожидается, его принятие позволит упорядочить и повысить прозрачность информации о лицах и структурных подразделениях юридических лиц, получающих и расходующих средства или имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства.

В частности, будет сформирована единая база данных, что позволит обеспечить систематизацию сведений, повысить уровень правовой определенности и прозрачности финансовых потоков, снизить риски теневой экономики и способствовать укреплению национальной безопасности.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 октября 2025 года.

Комитет госдоходов минфина РК с 2022 года ведет реестр лиц, получивших деньги или имущество из иностранных источников.