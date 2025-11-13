Утверждены правила представления в органы госдоходов информации о получении денег от иностранных организаций

Министр финансов подписал приказ от 10 ноября 2025 года о некоторых вопросах, связанных с лицом или структурным подразделением юридического лица, получающими и расходующими деньги и иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

форма уведомления о получении денег и иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства;

форма сведений о получении и расходовании денег и иного имущества, полученных от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства;

Правила и сроки представления лицом и структурным подразделением юридического лица в орган государственных доходов уведомления о получении и сведений о получении и расходовании денег или иного имущества, полученных от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства;

Правила формирования базы данных о лицах и структурных подразделениях юридических лиц, получивших и расходовавших деньги и (или) иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства.

Предусмотрено, что субъекты уведомляют органы государственных доходов по месту своего нахождения о получении денег или иного имущества от источников в размере, превышающем один тенге, и направленные на следующие виды деятельности:

оказание юридической помощи, в том числе правовое информирование, защиту и представительство интересов граждан и организаций, а также их консультирование;

изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов, за исключением опросов общественного мнения и социологических опросов, проводимых в коммерческих целях, а также распространение и размещение их результатов;

сбор, анализ и распространение информации, за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется в коммерческих целях.

Уведомление представляется в орган государственных доходов в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения денег и иного имущества от источников, с обязательным заполнением данных о подлежащем получении.

Субъекты представляют уведомление по выбору:

в явочном порядке – на бумажном носителе;

– на бумажном носителе; в электронной форме, допускающей компьютерную обработку информации, – посредством системы приема и обработки налоговой отчетности.

Уведомление на бумажном носителе подписывается субъектом и заверяется его печатью, за исключением юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства и физических лиц.

Уведомление в электронной форме, представляемое посредством системы приема и обработки налоговой отчетности, заверяется электронной цифровой подписью субъекта.

Уведомлению, представленному в электронной форме, присваивается регистрационный номер центральным узлом системы приема и обработки налоговой отчетности.

Уведомление на бумажном носителе составляется в двух экземплярах, один экземпляр возвращается лицу с отметкой органа государственных доходов и обязательным указанием входящего номера Уведомления.

При этом данные Уведомления на бумажном носителе в течение одного рабочего дня со дня представления в орган государственных доходов вносятся должностным лицом органов государственных доходов в систему приема и обработки налоговой отчетности.

Уведомление на бумажном носителе признается принятым по итогам ввода данных должностным лицом органа государственных доходов в систему приема и обработки налоговой отчетности и присвоения такой системой статуса "Документ принят" и регистрационного номера.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.