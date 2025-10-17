#АЭС в Казахстане
Право

Правила благоустройства городов: внесены изменения

Коммунальная служба, работники коммунальной службы, ремонтные работы, восстановительно-ремонтные работы, восстановительные работы , фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 11:30 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министр промышленности и строительства приказом от 24 сентября 2025 года внес изменения в Типовые правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется понятие "малые архитектурные формы" – это объекты декоративного характера и практического использования (скульптуры, за исключением сооружений монументального искусства, устанавливаемые для увековечения памяти о выдающихся личностях, значимых исторических событиях, фонтаны, вазы для цветов, павильоны, беседки, скамьи, урны, оборудование и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения).

Также уточняется, что к элементам благоустройства территории относятся:

произведения монументально-декоративного искусства – скульптуры, стелы, за исключением сооружений монументального искусства, устанавливаемые для увековечения памяти о выдающихся личностях, значимых исторических событиях, декоративные композиции, обелиски, произведения монументальной живописи.

Указывается, что объекты садово-парковой мебели, садово-паркового оборудования и малых архитектурных форм, в том числе фонтаны, парковые павильоны, беседки, мостики, ограды, ворота, навесы, вазоны должны находиться в чистом и исправном состоянии и функционировать в соответствии со своим предназначением.

В зимний период элементы садово-парковой мебели, садово-паркового оборудования и малые архитектурные формы, а также подходы к ним очищают от снега и наледи.

Организация очистки крыш от снега и наледи, удаление снежных и ледяных наростов многоквартирных жилых домов осуществляются председателем объединения собственников имущества (ОСИ) или всеми собственниками квартир, нежилых помещений при непосредственном совместном управлении либо субъектами управления объектом кондоминиума, либо управляющим многоквартирным жилым домом самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций за счет собственных средств.

Приказ вводится в действие с 27 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Ошибка в тексте: