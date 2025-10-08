Утверждены правила организации труда осужденных

Министром внутренних дел приказом от 30 сентября 2025 года утверждены Правила и условия организации труда осужденных, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что администрация учреждений и предприятий УИС, иные работники учреждений УИС принимают меры по созданию рабочих мест для привлечения всех трудоспособных осужденных к оплачиваемому труду, оказанию содействия в трудоустройстве осужденных и их работе.

Предприятия УИС создают рабочие места для всех трудоспособных осужденных.

Военнослужащие подразделений Главного командования Национальной гвардии МВД РК в пределах компетенции принимают первоочередные меры по обеспечению непрерывного рабочего процесса осужденных, который направлен на их трудовое воспитание.

Организационной основой работы подразделений по организации труда осужденных учреждений УИС является план работы на квартал, который составляется подразделением организации труда осужденных учреждения УИС, согласовывается заместителем начальника учреждения по общим вопросам и организации труда осужденных и утверждается начальником учреждения, либо лицом его замещающим.

В плане работы отражаются основные направления работы по организации труда осужденных, увеличению показателей трудозанятости осужденных, их технического или профессионального обучения, а также иные направления работы по развитию и совершенствованию трудового процесса осужденных, в том числе по взаимодействию и созданию рабочих мест с предприятиями УИС для привлечения всех трудоспособных осужденных к оплачиваемым работам, проведению мероприятий по вопросам трудового устройства (день открытых дверей, круглый стол, выставка, размещение на сайтах информации об имеющихся свободных производственных площадях и другие).

В учреждениях минимальной, средней, максимальной и чрезвычайной безопасности, а также в учреждениях средней безопасности для содержания несовершеннолетних, смешанной безопасности для содержания осужденных с различными видами режимов организацию труда осужденных обеспечивает подразделение организации труда осужденных, в учреждениях смешанной (следственные изоляторы) и полной безопасности – сотрудники воспитательных служб.

Требования к организации труда осужденных

Администрацией учреждения осужденные трудоустраиваются:

на должностях хозяйственного обслуживания учреждения;

на предприятиях УИС;

в организациях, расположенных на территории учреждения, в котором осужденный отбывает наказание.

В случае производственной необходимости и с согласия осужденного администрацией учреждений УИС осужденные трудоустраиваются в другом учреждении того же вида.

Администрация учреждения отзывает осужденного из организации, в которой он трудоустроен:

по письменному указанию вышестоящих органов УИС;

в случае нарушения осужденным порядка отбывания наказания;

в случае неисполнения работодателем обязательств по договору;

при вводе режима особых условий в учреждении;

при введении чрезвычайного или военного положения;

при его освобождении.

Указывается, что осужденным в соответствии с трудовым законодательством республики обеспечиваются безопасные условия труда, отдых, отпуск, а также оплата труда.

Осужденные трудятся на местах и работах, определяемых администрацией учреждения УИС, добросовестно относятся к труду. Осужденными соблюдаются требования техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности.

Приказ вводится в действие с 17 октября 2025 года.