Как работают мобильные группы органов госдоходов: утверждены правила

Приказом и.о. министра финансов от 10 октября 2025 года утверждены Правила создания, деятельности, оснащения, в том числе транспортными средствами, мобильных групп в органах государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Основными задачами мобильных групп является обеспечение соблюдения международных договоров РК, таможенного законодательства ЕАЭС, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан, контроль за соблюдением которого возложен на органы государственных доходов, в отношении товаров и транспортных средств, находящихся на таможенной территории ЕАЭС.

Мобильная группа создается в органе государственных доходов. Штатная численность, состав, график работы и план мероприятий мобильной группы утверждается руководителем (лицом его замещающим) органа государственных доходов.

Мобильная группа осуществляет деятельность согласно графику работы и плану мероприятий, формируемому на календарный год.

График работы мобильной группы разрабатывается в соответствии с Законом "О государственной службе Республики Казахстан" и устанавливает дни и часы работы, а также отведенное время для отдыха и приема пищи должностных лиц.

Мобильная группа перемещается по автомобильным дорогам на транспортных средствах или оборудованных транспортных средствах по маршрутам перемещения, определенным планом мероприятий.

При этом оборудованные транспортные средства используются мобильной группой при осуществлении таможенного контроля на автомобильных дорогах общего пользования, автомобильных дорогах в пределах границ городов или иных населенных пунктов.

Маршрут перемещения наряда мобильной группы определяется с учетом интенсивности перемещения транспортных средств в зависимости от времени суток и года в карточке маршрута перемещения наряда мобильных групп, утверждаемой руководителем (лицом его замещающим) органа государственных доходов.

Карточка маршрута составляется в двух экземплярах, один экземпляр которого хранится в органе государственных доходов, второй экземпляр передается наряду мобильной группы.

Карточка маршрута регистрируется в специальном журнале регистрации, который заводится на календарный год, на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Журнал на бумажном носителе пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется подписью руководителя (лица его замещающего) органа государственных доходов и печатью органа государственных доходов.

Руководитель мобильной группы и старший наряда мобильной группы два раза в неделю проверяет наличие, техническое состояние и работоспособность средств согласно Перечня.

Хранение фотоснимков, аудио-, видеозаписей в цифровом формате осуществляется на серверах органов государственных доходов в течение трех лет.

При приеме и передаче смены старшие наряда мобильной группы составляют акт о приеме-передаче имущества, который хранится в органе государственных доходов.

К участию в работе мобильной группы привлекаются представители органов внутренних дел, транспортного контроля, национальной безопасности, прокуратуры и службы экономических расследований.

Предусмотрено, что должностные лица при выполнении задач, указанных выше:

носят форменную одежду;

носят нагрудный видеорегистратор (видеожетон) и применяют технические средства, включенные в Перечень технических средств таможенного контроля;

имеют при себе идентификационные карты административного государственного служащего;

ведут фотосъемку, аудио-, видеозапись с использованием видеорегистратора (видеожетона), видеокамеры.

Мобильная группа оснащается форменной одеждой, техническими средствами, транспортными средствами, в том числе оборудованными транспортными средствами, и иными средствами согласно Перечню транспортных, технических и иных средств.

В перечень транспортных, технических и иных средств входят:

Жезлы для остановки транспортных средств.

Свистки.

Оборудование звуковых сигналов (громкоговорящее устройство).

Нормативная и техническая документация.

Планшеты.

Специальные блокирующие устройства (колесный блокиратор).

Средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.

Технические средства.

Транспортные средства.

Оборудованные транспортные средства.

Проблесковые маячки оранжевого или желтого цвета.

Оборудованные транспортные средства оснащаются специальными световыми или звуковыми сигналами и окраской по специальным цветографическим схемам, обозначаются надписью "Мемлекеттік кірістер органдарыңын Ұтқыр тобы" и эмблемой Комитета государственных доходов МФ РК.

Приказ вводится в действие с 27 октября 2025 года.