Минтруда определилось с квотой на привлечение иностранных работников на 2026 год

Подготовлен проект приказа "Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2026 год", сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает установление квоты на привлечение иностранной рабочей силы по разрешениям, выдаваемым местными исполнительными органами работодателям, в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике.

При этом для сохранения итогового количества иностранцев, привлекаемых к работе в Казахстане, квоту на привлечение трудовых иммигрантов физическими лицами предлагается установить в размере 2,9% к численности рабочей силы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 декабря.

В 2025 году квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности в Казахстане на 2025 год установлена в следующем процентном отношении к численности рабочей силы: