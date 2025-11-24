#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Право

Минтруда определилось с квотой на привлечение иностранных работников на 2026 год

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 11:02 Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект приказа "Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2026 год", сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает установление квоты на привлечение иностранной рабочей силы по разрешениям, выдаваемым местными исполнительными органами работодателям, в размере 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике.

При этом для сохранения итогового количества иностранцев, привлекаемых к работе в Казахстане, квоту на привлечение трудовых иммигрантов физическими лицами предлагается установить в размере 2,9% к численности рабочей силы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 декабря.

В 2025 году квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности в Казахстане на 2025 год установлена в следующем процентном отношении к численности рабочей силы:

  • по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, увеличена с 0,2% до 0,25%;
  • на привлечение трудовых иммигрантов уменьшена с 3% до 2,95%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Минтруда перераспределяет квоту на привлечение иностранных работников
15:40, 02 июня 2025
Минтруда перераспределяет квоту на привлечение иностранных работников
Сократить квоты на привлечение иностранной рабочей силы в 2025 году планируют в Казахстане
10:21, 19 ноября 2024
Сократить квоты на привлечение иностранной рабочей силы в 2025 году планируют в Казахстане
В Казахстане хотят сократить квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2024 год
16:41, 15 ноября 2023
В Казахстане хотят сократить квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: