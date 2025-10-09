#АЭС в Казахстане
Право

Установлен порядок прохождения пограничного контроля в аэропортах Казахстана

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 11:48 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра транспорта от 1 октября 2025 года внесены изменения в Правила организации обслуживания пассажиров в аэропортах РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, как должен проходить пограничный контроль на вылет и прилет.

Говорится, что должны присутствовать: простота и скорость прохождения пассажиром процедуры и при этом вежливость и приветливость персонала службы пограничного контроля.

Вместе с тем требуется:

  • Наличие стандарта аэропорта, регламентирующего время прохождения пассажирами процедур на вылет/прилет, согласованный с пограничной службой.
  • Наличие до прохождения контроля доступной информации для пассажиров о требованиях прохождения процедур.
  • Наличие согласованной пограничной службой скорости обслуживания пассажиров на паспортном контроле и контроль выполнения.
  • Наличие автоматизированной системы паспортного контроля в аэропортах с пассажиропотоком свыше одного миллиона пассажиров в год. Оснащение автоматизированной системой возлагается на эксплуатанта аэропорта, переданного в доверительное управление либо в частную собственность.
  • Наличие и согласование с аэропортом суточного графика работы персонала службы пограничного контроля в зависимости от пассажиропотока и возможности оперативного увеличения пропускной способности зоны.
  • Наличие стандарта требований службы к внешнему виду персонала и контроля выполнения.

Приказ вводится в действие с 19 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
