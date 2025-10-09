Установлен порядок прохождения пограничного контроля в аэропортах Казахстана

Приказом и.о. министра транспорта от 1 октября 2025 года внесены изменения в Правила организации обслуживания пассажиров в аэропортах РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, как должен проходить пограничный контроль на вылет и прилет.

Говорится, что должны присутствовать: простота и скорость прохождения пассажиром процедуры и при этом вежливость и приветливость персонала службы пограничного контроля.

Вместе с тем требуется:

Наличие стандарта аэропорта, регламентирующего время прохождения пассажирами процедур на вылет/прилет, согласованный с пограничной службой.

Наличие до прохождения контроля доступной информации для пассажиров о требованиях прохождения процедур.

Наличие согласованной пограничной службой скорости обслуживания пассажиров на паспортном контроле и контроль выполнения.

Наличие автоматизированной системы паспортного контроля в аэропортах с пассажиропотоком свыше одного миллиона пассажиров в год. Оснащение автоматизированной системой возлагается на эксплуатанта аэропорта, переданного в доверительное управление либо в частную собственность.

Наличие и согласование с аэропортом суточного графика работы персонала службы пограничного контроля в зависимости от пассажиропотока и возможности оперативного увеличения пропускной способности зоны.

Наличие стандарта требований службы к внешнему виду персонала и контроля выполнения.

Приказ вводится в действие с 19 октября 2025 года.