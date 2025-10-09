Изменились правила передачи госимущества в аренду

Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 2 октября 2025 года внесены изменения в Правила передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду), сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что договор аренды заключается на срок не более трех лет с правом продления срока его действия при надлежащем выполнении условий договора.

Исключение составляют объекты, переданные либо передаваемые в аренду в рамках подписанных соглашений об инвестициях, – срок действия договора аренды с учетом продления при надлежащем выполнении условий договора не должен превышать 25 лет.

Продление срока действия договора осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к основному договору.

Дополнительные соглашения о продлении срока действия договора могут заключаться не более двух раз, при этом совокупный срок продления не должен превышать трех лет.

Указывается, что общий срок действия договора, включая основной договор и дополнительные соглашения, не должен превышать шести лет, за исключением объектов, переданных либо передаваемых в аренду в рамках подписанных соглашений об инвестициях.

Дополнительное соглашение к основному договору заключается на основании заявления нанимателя о продлении срока действия договора, если не менее чем за 10 рабочих дней до истечения срока договора балансодержатель не предоставил наймодателю письменный отказ в продлении срока действия договора с указанием причины отказа.

Заявление нанимателя на продление срока действия договора оформляется не позднее 10 рабочих дней до завершения договора на веб-портале реестра в электронной форме с указанием наименования объекта, его балансодержателя.

Дополнительное соглашение к договору заключается в электронном формате на веб-портале реестра и подписывается наймодателем и нанимателем с использованием ЭЦП не позднее трех рабочих дней до истечения срока действия договора.

Также говорится, что договор имущественного найма (аренды) государственного имущества может предусматривать условие об отчуждении государственного имущества, переданного в наем (аренду) нанимателю, в случаях, прямо предусмотренных статьей 120 Закона и иными законами РК.

Приказ вводится в действие с 19 октября 2025 года.